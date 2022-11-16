紐約市第三方平台外賣郎時薪 將在2年內漲至近24元

紐約市計畫未來兩年內，將第三方訂餐平台外賣郎最低工資從目前的15元漲至23.82元。(Getty Images)

紐約市 消費者和工人保護局(Department of Consumer and Worker Protection)16日公布報告，計畫未來兩年內，將第三方訂餐平台外賣郎最低工資從目前的15元漲至23.82元，紐約市將成為全美第一個為第三方送餐平台外賣郎設立最低工資的城市；但市府表示，這也意味著外賣送餐費將可能繼續上漲，更多消費者或將減少在平台訂外賣的次數。

市議會此前通過法案，要求市消費者和勞工 保護局須對第三方送餐平台外賣郎的工作狀況進行研究，設定最低工資，2023年1月起實施；根據外賣郎團體反應，目前外賣郎時薪遠低於15元的紐約市工人最低時薪 ，待遇亟需改善。

根據消費者和勞工保護局16日公布的研究報告，全市第三方平台外賣郎中近九成為有色人種，其中亞裔占16%；研究顯示，加上平均7.09元的小費，第三方平台外賣郎的平均時薪僅為14.18元，平均每單賺8.64元；但再扣除交通、罰單等支出，外賣郎平均時薪僅為11.12元，平均每周薪資只有230元；而且，外賣郎承受巨大的交通事故風險，過去三年來共有33名外賣郎在交通事故中喪生。

為改善待遇，消費者和勞工保護局提出，將第三方平台平台外賣郎的最低時薪增至23.82元，其中包括19.86元的基礎工資、1.7元的健保補貼以及2.26元的支出補貼；漲薪計畫分兩年實施，明年1月漲至17.87元，2024年4月1日漲至20.25元，2025年4月1日漲至23.82元。

報告預計，全市約有超過6萬外賣郎將有資格享受最低工資上漲，消費者和勞工保護局將在下月舉辦公聽會並在實施前設置公眾評議期；市長亞當斯(Eric Adams)表示，「這項最低工資標準將幫助確保第三方平台外賣郎獲得更加公平的薪資，讓全市6萬名外賣郎的生活更加穩定。」

不過，市府也承認，給外賣郎漲薪將增加第三方平台的運營成本，平台每單付給外賣郎的工資將平均增長5.18元；同時，平台將把成本增長轉嫁給消費者，例如增加送餐費，保守估計消費者每單外賣的支出將增長16.5%。

有鑒於此，預計消費者也將降低叫外賣的次數；因此對於餐館，市府表示這一漲薪計畫幾乎不構成影響，而且可能會導致利潤增加，因為更多消費者會轉而直接從餐館訂外賣，避開高昂的第三方平台送餐費用。