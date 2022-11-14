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11月16日將迎假日大塞車 MTA鼓勵利用多次乘車優惠

記者陳名朗／紐約即時報導
節日季來臨，官員提醒善用大眾運輸避開塞車潮。(Getty Images)
節日季來臨，官員提醒善用大眾運輸避開塞車潮。(Getty Images)

大都會運輸署(MTA)提醒民眾，節日季將至，包括大中央火車站假日集市和梅西感恩節遊行等活動，將造成紐約的交通大堵塞。

市交通局預計，年底前將出現14次的「大塞車警覺日」(Gridlock Alert days)，建議民眾屆時少開車、多使用方便又實惠的公共交通工具，像是地鐵、通勤鐵路和公車。假日季期間的第一個大塞車警覺日將會在11月16日到來，之後到2022年底，則還有另外13天的大塞車警覺日，分別為：11月17、22、23、30日，12月1、2、6、7、8、9、13、14、15日。

北線鐵路(Metro-North)提醒，乘客可以多加利用MTA提供的眾多票價優惠。在非高峰時段搭乘紐約市內長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro-North)的乘客，可以購買20次乘車票，以獲得20%的折扣，票卷的有效期限為60天。

此外，在「幸運13」(Lucky 13)計畫下，只要持OMNY票卡搭地鐵和公車，每周乘坐12次、支付33元車費後，當周搭車第13次起便免費。

當局還建議乘客使用ＭTA開發的手機應用程式 ，像是MYmta、TrainTime、New.mta.info和MTA Weekender，方便隨時查找列車時刻表、購買車票、查看座位情況，和追蹤列車等。

對於那些習慣打電話的人，則建議可以撥打511獲得相關乘車資訊。聾啞人士或聽力障礙者可以撥打免費電話711來聯繫MTA。

節日季來臨，官員提醒善用大眾運輸避開塞車潮。(美聯社)
節日季來臨，官員提醒善用大眾運輸避開塞車潮。(美聯社)

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