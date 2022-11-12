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紐約曼哈頓地鐵站1日2起持劫 嫌犯揮刀割臉

記者張晨／紐約即時報導
聯合廣場劫案，嫌犯作案時的體貌。(市警提供)
聯合廣場劫案，嫌犯作案時的體貌。(市警提供)

曼哈頓聯合廣場(Union Square)地鐵站11日下午發生一起暴力搶劫案件，一非洲裔男子為搶劫一通勤客財物，持刀劃傷了受害者的臉；警方12日公布嫌犯體貌，征詢線索破案。

警方表示，案件發生在當日下午4時左右，27歲的受害者乘坐在一輛南向行駛的N線列車上，當列車駛入聯合廣場站時，一非洲裔嫌犯突然起身抓住他的包，跑下了列車；但受害者並未就範，而是跟著嫌犯跑下了車，試圖追回財物。

在兩人打鬥的過程中，嫌犯亮出尖刀，并在受害者臉頰上劃了一刀，然後拿著搶來的包逃逸；警方稱，受害者受輕傷，在現場拒絕醫療救治。

根據市警公布的案發地附近監控，嫌犯身高約5呎3吋，最後出現時身穿黑色運動衫、灰色褲子、藍色口罩和黑色靴子。

同日晚7時15分左右，一名24歲的女子在曼哈頓劇院區七大道交西53街車站的樓梯上被持刀搶劫；受害者告訴警察，嫌犯當時向自己吼道，「把手機給我！」，她交出手機後，嫌犯逃逸，受害者並未受傷。

據紐市警數據顯示，截至10月底，發生在捷運系統內的搶劫案件與去年同期增加了37%，從377起增加到了500起，攻擊案件則增加了18%，從384起增加到了455起。

警方呼籲民眾，若知曉上述案件線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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