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紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

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紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

記者鄭怡嫣╱紐約即時報導
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛市中心9日發生槍殺案，一名48歲男子被發現遭子彈擊中後腦，橫屍車後座。警方表示案件仍在調查，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，9日下午4時至5時間，在法拉盛三福大道(Sanford Ave)交博生大道(Parsons Blvd)，一輛白色貨車與黑色休旅車相撞，西語裔的白色貨車駕駛報警，黑色休旅車駕駛則取走車內一個黑包後逃離現場，此案在當時暫被當作普通的肇事逃逸案處理。

晚間7時，警方於現場處理案件，發現黑色休旅車後座，躺著一名48歲非洲裔，後腦中槍，無意識及回應，現場留有一發彈殼但無槍枝，傷者送醫後宣告不治。

接近案情人士表示，死者名為Myron Dukes，曾因謀殺及搶劫罪被判刑20年。目前案件仍在調查，並不確定是否為肇事逃逸駕駛所為。該駕駛也為非洲裔，身高約6呎2吋，逃跑時身穿黑襯衣、白褲子與白色運動鞋。

警方呼籲目擊或知情民眾，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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