李修頓認輸 霍楚當選紐約州長 6%得票差距為30年來最小

紐約州長共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)9日午後宣布認輸，致電恭喜霍楚。(美聯社)

紐約州 長競選落下帷幕，現任州長霍楚 (Kathy Hochul)有驚無險地當選紐約州歷史上首位民選女性州長，而共和黨 候選人李修頓(Lee Zeldin)在選舉夜並未認輸；然而，隨著計票推進和各大媒體紛紛預期霍楚取勝，李修頓終於在9日午間認輸；根據州選舉委員會的數據，霍楚僅領先李修頓不到6%，得票差距為1994年以來最小。

霍楚在8日晚11時、開出近70%的選票時自行宣布獲勝，當時她領先李修頓超過10%，而且在紐約市的領先幅度已接近40%；但李修頓隨後在選舉夜晚會上並未認輸，因當時李修頓大本營長島的計票尚未結束，他安撫支持者說要等待完成計票再做打算。

但隨著計票推進，李修頓翻盤的希望愈來愈渺茫；截至9日下午已經開出570萬張、約94%的選票中，霍楚得票301萬1672張，得票率為52.8%；李修頓得票268萬8543張，得票率47.2%；二人僅相差5.6%，得票差距為1994年以來最小，當時共和黨候選人柏德基(George Pataki)險勝已經連任三屆的老葛謨(Mario Cuomo)。

雖然敗選，李修頓並未像支持他的川普一樣否認選舉結果，他在9日午後致電恭喜霍楚，並宣布認輸，「我要恭喜州長霍楚成功贏得四年完整任期，這是一次幾十年難逢的選戰，在深藍州的出現了如此小的得票差距；我們的草根志願者和支持者以無限的熱情和辛苦工作造就了這場差距極小的選戰，我們贏得了全州62個郡中的49個。」

他也表示，「得到州府的人應當謹記，這場選舉結果已經說明，紐約州各界人士已經厭倦自己的健保、安全、自由和兒童教育不斷收到攻擊，臨近崩潰的邊緣；你們將看到兩黨競選得票的差距越來越小，雖然這場選舉已經結束，但我們『拯救紐約州』的使命仍將繼續。」