紐約客對地鐵槍手有偏見？辯護律師要求移至芝加哥續審

詹姆斯案發後在曼哈頓落網,被控恐怖攻擊的聯邦罪名。(美聯社)

紐約布魯克林地鐵 槍擊案槍手詹姆斯(Frank James)落網後,定於明年2月在紐約東區聯邦法院接受陪審團庭審;但近日該案審理時,詹姆斯律師團隊指出,因受到紐約媒體大肆報導的影響,本地輿論對詹姆斯非常不善,故難以選出合格的陪審員,要求將該案轉移至人口比例差不多的芝加哥 續審。

62歲的非洲裔男子詹姆斯在4月12日早晨一輛前往曼哈頓方向的N車引爆大規模槍擊案,造成29人受傷;他被捕後面臨恐怖攻擊公共交通系統的聯邦控罪(Terror Attack Against a Mass Transit System)、在暴力犯罪下開槍(Discharging a Firearm During a Crime of Violence)等罪名,若最高罪名成立,將面臨終身監禁。

詹姆斯將於明年2月27日起接受陪審團庭審,但其律師團隊在本月7日向法官提出多項動議時指出,因紐約市對該案有大篇幅報導,而全紐約客的智慧型手機在案發隔日都接收到將詹姆斯視為嫌犯人的緊急警報;加上擁有470萬觀看次數的市長亞當斯(Eric Adams)記者會視頻,其憑著一句話「我們抓到他(詹姆斯)了」,令紐約人普遍對詹姆斯產生敵意。

「當地媒體將詹姆斯塑造成恐怖分子、瘋子、精神錯亂的虛無主義者的形象,一心就想殺人和散播仇恨」,辯護律師Mia Eisner-Grynberg、Amanda David在法律文件中寫道,這導致詹姆斯在紐約根本無法接受公正的庭審。

聯邦辯護律師團隊還進行了電話調查,訪問在紐約東區聯邦法院管轄範圍內的400名合格的民眾、以及另400名在芝加哥的民眾,得出結果是當地人對他懷有偏見,承認若成為陪審員無需聽取證詞就會直接判有罪。

包括布魯克林、史泰登島、長島的東區紐約範圍內,69%的民眾指出聽聞過本案,很多受訪者對詹姆斯的印象是,「他對這個世界充滿憤怒」、「他謀殺無辜的人」,還有些人以種族仇恨的心態解讀這起案件,「他朝幾個不是非洲裔的人開槍」;其中57%的人已堅信詹姆斯有罪,而同個數據在人口比例差不多的芝加哥是38%,對他的敵意來得少。

除要求將案件移至芝加哥法院審理外,辯護律師也試圖推翻詹姆斯面臨的聯邦恐襲公共交通的指控,表示該法只建立在支持地鐵運營的特定財產上的範圍,並不包括地鐵車廂本身;另外,律師也要求對外保留所有證人的身分,以及詹姆斯給警方的供詞。