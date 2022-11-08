紐約投票人數超以往 人們想改變現狀 李修頓支持者多

8日是普選日，曼哈頓華埠投票 站選民熱情高漲；投票站工作人員表示，投票人數遠超初選，選民迫切想改變現狀，尤其是扭轉治安惡化的局面，因此不少選民表態支持共和黨 候選人李修頓(Lee Zeldin)；不過民主黨 65區黨代表于金山表示，李修頓的勝算仍然不大，而且除了州長一職，其他職位估計很難出現共和黨席捲的「紅潮」。

孫逸仙中學投票站伯姆德斯(Lillian Bermudez)和孔子大廈投票站站長陳建華均表示，前來投票的選民人數超出預期；孔子大廈投票站中文翻譯陳志成說，該站投票人數預計是6月和8月初選時的三倍，「6點投票站開門，就有大量選民湧入，人流一直沒有停過。」

陳志成表示，投票人數超出預期，因為選民對政府表現不滿，人們想改變現狀；「大部分選民知道自己要投給誰，還有人準備好小紙條，上面寫著要投給誰；很多選民反映，對現在政府在治安方面的表現感到憤怒，因此不要再繼續支持民主黨。」

孫逸仙中學投票站中文翻譯林少暉也表示，州長選舉比較重要，平時不出來投票的人今天也都出來了；他表示，華裔選民基本只關心州長一職，而且對兩名候選人比較了解，「很多選民對我反應，說想換掉現在的州長；還有選民說，不要選女的，要選男的，男的當官比女的好。」

在孫逸仙中學完成投票的陳先生表示，上次州長選舉他支持民主黨的葛謨(Andrew Cuomo)，但這次投票給李修頓，因為他認為現在治安問題已經太嚴重；「其他什麼都是次要的，生命安全最重要，所以必須嚴打犯罪，現在民主黨的政策不行。」

不過，民主黨65區黨代表于金山則表示，李修頓的勝算大約只有一成；「州長選舉結果主要取決於紐約市四個區的投票率，李修頓除了鐵定拿下史泰登島之外，其他四區民主黨選民只要傾巢而出，就可以壓垮上州、郊區的『紅潮』；今天天氣好，是幫了民主黨的忙。」

他說，除了州長一職之外，其他職位不太可能出現「紅潮」；「選民表達得很清楚，通膨、經濟和治安是民主黨和共和黨共同關注的問題，首先確保溫飽和安全，才能考慮意識形態；」于金山認為，民主黨一開始主攻墮胎及性別議題的策略是錯誤的，然後又強調所謂民主危機，一誤再誤，「州長的選舉宣傳，一開始跟著民主黨主流走，不談治安和民生，但後期已有改變；相信她連任後，能順從選民的意願；民主黨應學習教訓，如果險勝，也要改變施政的重心。」