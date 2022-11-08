我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／低卡不等於健康 營養師的三餐怎麼吃？

主題遊輪聚集志趣相投遊客 別有樂趣

紐約投票人數超以往 人們想改變現狀 李修頓支持者多

記者和釗宇╱紐約即時報導

8日是普選日，曼哈頓華埠投票站選民熱情高漲；投票站工作人員表示，投票人數遠超初選，選民迫切想改變現狀，尤其是扭轉治安惡化的局面，因此不少選民表態支持共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)；不過民主黨65區黨代表于金山表示，李修頓的勝算仍然不大，而且除了州長一職，其他職位估計很難出現共和黨席捲的「紅潮」。

孫逸仙中學投票站伯姆德斯(Lillian Bermudez)和孔子大廈投票站站長陳建華均表示，前來投票的選民人數超出預期；孔子大廈投票站中文翻譯陳志成說，該站投票人數預計是6月和8月初選時的三倍，「6點投票站開門，就有大量選民湧入，人流一直沒有停過。」

陳志成表示，投票人數超出預期，因為選民對政府表現不滿，人們想改變現狀；「大部分選民知道自己要投給誰，還有人準備好小紙條，上面寫著要投給誰；很多選民反映，對現在政府在治安方面的表現感到憤怒，因此不要再繼續支持民主黨。」

孫逸仙中學投票站中文翻譯林少暉也表示，州長選舉比較重要，平時不出來投票的人今天也都出來了；他表示，華裔選民基本只關心州長一職，而且對兩名候選人比較了解，「很多選民對我反應，說想換掉現在的州長；還有選民說，不要選女的，要選男的，男的當官比女的好。」

在孫逸仙中學完成投票的陳先生表示，上次州長選舉他支持民主黨的葛謨(Andrew Cuomo)，但這次投票給李修頓，因為他認為現在治安問題已經太嚴重；「其他什麼都是次要的，生命安全最重要，所以必須嚴打犯罪，現在民主黨的政策不行。」

不過，民主黨65區黨代表于金山則表示，李修頓的勝算大約只有一成；「州長選舉結果主要取決於紐約市四個區的投票率，李修頓除了鐵定拿下史泰登島之外，其他四區民主黨選民只要傾巢而出，就可以壓垮上州、郊區的『紅潮』；今天天氣好，是幫了民主黨的忙。」

他說，除了州長一職之外，其他職位不太可能出現「紅潮」；「選民表達得很清楚，通膨、經濟和治安是民主黨和共和黨共同關注的問題，首先確保溫飽和安全，才能考慮意識形態；」于金山認為，民主黨一開始主攻墮胎及性別議題的策略是錯誤的，然後又強調所謂民主危機，一誤再誤，「州長的選舉宣傳，一開始跟著民主黨主流走，不談治安和民生，但後期已有改變；相信她連任後，能順從選民的意願；民主黨應學習教訓，如果險勝，也要改變施政的重心。」

投票 民主黨 共和黨

上一則

紐約華埠排長隊 增設投票機

延伸閱讀

破紀錄 今年期中選戰開銷逾167億 喬州參議員花費居冠

破紀錄 今年期中選戰開銷逾167億 喬州參議員花費居冠
期中選舉分析：共和黨可能參眾兩院和州長全勝

期中選舉分析：共和黨可能參眾兩院和州長全勝
期中選舉多重要 入門者可一次看懂

期中選舉多重要 入門者可一次看懂
選前衝刺 李修頓勸民主黨選民「倒戈」反犯罪 霍楚斥恐嚇

選前衝刺 李修頓勸民主黨選民「倒戈」反犯罪 霍楚斥恐嚇
民主黨難保完全執政 拜登恐淪「跛鴨總統」

民主黨難保完全執政 拜登恐淪「跛鴨總統」

熱門新聞

死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

2022-11-03 07:20
紐約僑領安全忠法院申請保釋被拒。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

2022-11-02 10:12
史島婦人落入彩票騙局，被騙7萬5000元。(警方提供)

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

2022-11-07 10:33
小房東指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周在法院外舉牌，表達不滿。(記者牟蘭╱攝影)

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

2022-11-01 10:40
一名亞裔高中生日前在Proctor高中上學期間，與另一名非洲裔同學在發生衝突，被對方用小刀刺傷背部與胳膊。(擷取自視頻)

紐約上州亞裔生在校被刺多刀 非裔同學涉企圖攻擊被捕

2022-11-01 17:33

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
從上海至南加貨輪 1船員瘋刺主管 停刀只因「累了」

從上海至南加貨輪 1船員瘋刺主管 停刀只因「累了」
張庭違法傳銷案大反轉 河北裕華市監局爆「造假證據」

張庭違法傳銷案大反轉 河北裕華市監局爆「造假證據」
期中選舉分析：共和黨可能參眾兩院和州長全勝

期中選舉分析：共和黨可能參眾兩院和州長全勝