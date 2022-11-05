七旬夫妻曼哈頓華埠與非裔男爭執遭毆 受傷入院

案發地為華人經營海鮮市場。(取自谷歌地圖)

曼哈頓華埠 日前發生一起攻擊案件，一對七旬耆老在堅尼路一海鮮市場前與一非洲裔男子發生口角，被人勸散後，該男子再次回到案發地揮拳毆打了受害者的後腦，致使其受傷入院；警方公布嫌犯體貌，征集線索破案。

警方表示，案件發生在10月22日下午1時30分左右，在位於堅尼路214號的雄記海鮮肉食公司前，71歲的西語裔耆老和其丈夫與一身分不明的非洲裔男子發生了口頭爭執，隨後雙方被在場人員勸散。

警方稱，隨後夫妻二人進入案發地市場採購，但不久後該男子再次回到現場，舉拳毆打了老婦的後腦，隨後從堅尼路逃往茂比利街(Mulberry St.)；緊急救援小組響應，並將受害者送往曼哈頓下城長老會醫院(NewYork-Presbyterian Lower Manhattan Hospital)，情況穩定。

根據市警公布的案發地監控，非洲裔嫌犯年約30歲，身高約5呎4英吋，體重約160磅；最後一次被人看到時身穿紅藍相間夾克、深色牛仔褲、白色運動鞋，戴鴨舌帽。