涉殺外賣郎嚴志文嫌犯 涉家暴訴訟案文件公開
紐約皇后區州高等法院日前解封涉嫌殺害皇后區森林小丘華裔外賣郎嚴志文嫌犯赫希(Glenn Hirsch)家暴案密封訴訟，允許她的妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)提交已故前丈夫過去毆打她的證據，佐證她不敢詢問對方在她的公寓中囤積槍枝和彈藥，以撤銷她的所有指控。
根據法院消息，多蘿西先前沒有被捕紀錄，警方逮捕她的丈夫赫希涉嫌謀殺華裔外賣郎後，搜查她的公寓，發現八把非法槍枝，被大陪審團以非法持械等罪名起訴，她的代表律師日前指赫西涉家暴多蘿西，當事人因懼怕對方，不敢詢問其存放在家中的物品。
皇后區紐約州高等法院法官王弗朗斯(Frances Y. Wang)1日同意多蘿西辯護律師的訴求，允許被告提交已故丈夫曾家暴她的證據；她在三頁的決策書中指，「特殊的情況下需要解封多蘿西作為原告的訴訟案，允許她提交已故丈夫涉嫌毆打她的證據」。
法官王弗朗斯引述多蘿西代表律師的申訴長信，指赫西曾「性虐待、毆打割傷、用武器威脅、扇耳光，揚言要殺死她，並涉勒索與蔑視」多蘿西。
警方指，赫希(Glenn Hirsch)因長城中餐廳未提供足夠的甜酸醬與其店員和老闆結怨，涉嫌在4月30日槍殺嚴志文；經一個月調查，逮捕赫希，並在與他分居的62歲妻子公寓內發現八把槍枝以及超過200顆子彈。
赫希被捕的兩天後，他的妻子、註冊護士多蘿西投案，以非法持有裝彈槍、非法持有槍枝與彈藥等罪移送法辦；律師曾指控檢方逼供，批評當局「濫用刑法與刑事訴訟的規定」，要求當事人配合檢方工作，以「榨取」兇嫌赫希的信息。
赫西保釋後，在一次上庭前自殺身亡，留遺書證實妻子清白。
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