我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對Fed再升息 美股全面收低

世界OnAir／針灸不止鎮痛 還能治焦慮？名中醫解答

紐約上州亞裔生在校被刺多刀 非裔同學涉企圖攻擊被捕

記者牟蘭／紐約即時報導
一名亞裔高中生日前在Proctor高中上學期間，與另一名非洲裔同學在發生衝突，被對方用小刀刺傷背部與胳膊。(擷取自視頻)
一名亞裔高中生日前在Proctor高中上學期間，與另一名非洲裔同學在發生衝突，被對方用小刀刺傷背部與胳膊。(擷取自視頻)

一名亞裔高中生日前在紐約優地加(Utica)Proctor高中上學期間，與另一名非洲裔同學發生衝突，被對方用小刀刺傷背部與胳膊，學校的數名老師分開兩人，阻止這場暴力升級，傷者沒有生命危險，攻擊者被警方以一級企圖攻擊與非法持武罪名移送法辦。

影音來源：推特

根據優地加警方1日消息，一名18歲的亞裔學生與另一名17歲的非洲裔學生10月31日上午11時許，在Proctor高中午餐期間爆發肢體衝突，非洲裔學生手持刀具捅傷亞裔生背部與胳膊；數名該校的男老師分開兩名學生，傷者無生命危險，攻擊者以一級企圖攻擊與非法持武罪名移送法辦。

整場鬥毆被同校學生用手機拍下，隨後上傳到社群網路引起熱議；視頻顯示，兩名學生在走廊內爆發衝突，亞裔生最初占上風，騎在非洲裔學生的身上，用拳擊打對方，隨後有多名圍觀者尖叫，告知亞裔生對方持有刀具，「他有刀，他有刀，你可以看到對嗎？他有刀」。

視頻顯示，17歲的非洲裔學生多次向亞裔生揮刺小刀，數名該校的男老師介入，分開兩人，一人將亞裔生撲倒在地，另一人控制非洲裔學生，奪走小刀；其中一名老師質問亞裔學生「你瘋了嗎(Are you out of your mind)？」，亞裔生以「他剛剛刺傷了我的手回應」。

當地的代理學區總監諾蘭(Brian Nolan)對此指，校方會配合警方調查刀具如何進入校園，「我們正在檢測金屬探測器，並校準相關儀器，警方也在詢問攻擊者如何攜帶武器進入學校」。

優地加警方與當地的學區發表聯合聲明指，學校的老師不顧自身的安全，奪走嫌犯的刀具，控制對方直到保安抵達，阻止這場暴力升級；警方表示，這起意外發生後，Proctor高中將繼續關閉，從下周起，該校的學生自由活動與午飯期間不得離開教學樓，當局也會加派人手在附近巡邏。

亞裔 學區 社群

上一則

紐約市警戰略反應小組進駐問題社區止罪 法拉盛109分局在列

延伸閱讀

紐約州長選舉 右翼民調：李修頓支持率已反超霍楚

紐約州長選舉 右翼民調：李修頓支持率已反超霍楚
「愛德華．霍普的紐約」 一場不能錯過的惠特尼大展

「愛德華．霍普的紐約」 一場不能錯過的惠特尼大展
紐約萬聖節大遊行 各路鬼怪狂歡 2000警力維安

紐約萬聖節大遊行 各路鬼怪狂歡 2000警力維安
新亞室內樂協會11/4募款餐會「東西合璧」

新亞室內樂協會11/4募款餐會「東西合璧」
2017年印州2少女謀殺案偵破 50歲兇嫌被捕

2017年印州2少女謀殺案偵破 50歲兇嫌被捕

熱門新聞

三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32
案發現場已由警戒條封鎖，屍體被白布蓋住，血跡蔓延頭部一地。(記者鄭怡嫣/攝影)

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

2022-10-26 14:03
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

2022-10-27 09:33
紐約一名精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，最後司機趁機打開前後車門，疏散乘客，自己則跳窗逃生。(擷自NBC)

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

2022-10-27 13:42
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

紐約驚魂… 3歹徒搬梯爬上樓 持槍洗劫華裔家庭

2022-10-29 02:31
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00

超人氣

更多 >
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出

情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火