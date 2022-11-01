紐約上州亞裔生在校被刺多刀 非裔同學涉企圖攻擊被捕

一名亞裔高中生日前在Proctor高中上學期間，與另一名非洲裔同學在發生衝突，被對方用小刀刺傷背部與胳膊。(擷取自視頻)

一名亞裔 高中生日前在紐約優地加(Utica)Proctor高中上學期間，與另一名非洲裔同學發生衝突，被對方用小刀刺傷背部與胳膊，學校的數名老師分開兩人，阻止這場暴力升級，傷者沒有生命危險，攻擊者被警方以一級企圖攻擊與非法持武罪名移送法辦。

kid really said “it’s over for you” and didn’t even had the knife open. The Asian kid would of die from that stabbed to the neck and shoulder. Asian kid did a excellent job with grabbing the knife and controlling the hands. Asian kid is an Karen refugee. @RenerGracie pic.twitter.com/2hCbJINuZP — fiñg 🛁🦧 (@Fing_th) 2022年11月1日

影音來源：推特

根據優地加警方1日消息，一名18歲的亞裔學生與另一名17歲的非洲裔學生10月31日上午11時許，在Proctor高中午餐期間爆發肢體衝突，非洲裔學生手持刀具捅傷亞裔生背部與胳膊；數名該校的男老師分開兩名學生，傷者無生命危險，攻擊者以一級企圖攻擊與非法持武罪名移送法辦。

整場鬥毆被同校學生用手機拍下，隨後上傳到社群 網路引起熱議；視頻顯示，兩名學生在走廊內爆發衝突，亞裔生最初占上風，騎在非洲裔學生的身上，用拳擊打對方，隨後有多名圍觀者尖叫，告知亞裔生對方持有刀具，「他有刀，他有刀，你可以看到對嗎？他有刀」。

視頻顯示，17歲的非洲裔學生多次向亞裔生揮刺小刀，數名該校的男老師介入，分開兩人，一人將亞裔生撲倒在地，另一人控制非洲裔學生，奪走小刀；其中一名老師質問亞裔學生「你瘋了嗎(Are you out of your mind)？」，亞裔生以「他剛剛刺傷了我的手回應」。

當地的代理學區 總監諾蘭(Brian Nolan)對此指，校方會配合警方調查刀具如何進入校園，「我們正在檢測金屬探測器，並校準相關儀器，警方也在詢問攻擊者如何攜帶武器進入學校」。

優地加警方與當地的學區發表聯合聲明指，學校的老師不顧自身的安全，奪走嫌犯的刀具，控制對方直到保安抵達，阻止這場暴力升級；警方表示，這起意外發生後，Proctor高中將繼續關閉，從下周起，該校的學生自由活動與午飯期間不得離開教學樓，當局也會加派人手在附近巡邏。