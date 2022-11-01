紐約州長選舉 右翼民調：李修頓支持率已反超霍楚

距離普選日僅剩一周，最新兩份右翼機構進行的民調顯示，共和黨紐約州長候選人李修頓(Lee Zeldin，左)的支持率已些微反超現任州長霍楚(Kathy Hochul，右)。(美聯社)

距離普選日僅剩一周，最新兩份右翼機構進行的民調 顯示，共和黨 紐約州長候選人李修頓(Lee Zeldin)的支持率已些微反超現任州長霍楚 (Kathy Hochul)。

根據特拉法加集團(Trafalgar Group)10月31日晚公布的民調，李修頓目前以48.4%的支持率領先霍楚的47.6%，有4%的選民表示尚未決定支持人選；該民調從10月27日至31日共訪問了1198名潛在選民，其中民主黨占53.6%，共和黨占27.5%。

另一份由KAConsulting LLC公布的民調顯示，李修頓也以46%對45%領先；其中，李修頓在無黨派選民中的支持率高達61%，霍楚僅有26%；同時，李修頓在長島和紐約上周的領先幅度分別達到4%和13%，但在紐約市依然落後，支持率為34%。

不過，以上兩份民調均出自右翼機構，特拉法加集團長期以來被認為偏向共和黨，KAConsulting LLC則是由前總統川普高級顧問康威(Kellyanne Conway)成立的；但儘管如此，今年州長選舉無疑是近20年來最激烈的一次，此前多個民調顯示，霍楚的領先幅度已經從兩位數縮水至個位數；而且，特拉法加民調的準確性一直較高，此前就曾成功預測去年新州州長選戰極度激烈。

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