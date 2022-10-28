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搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

好萊塢驚現遊民「魯班」 徒手自造「靈魂木屋」

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

記者牟蘭／紐約即時報導
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

紐約皇后區貝賽28日凌晨發生一起惡性搶案，一名華裔母親與三個孩子在家中被三嫌用槍挾持，強迫說出家中珠寶位置，被洗劫逾30萬元財物；受害屋主接受本報採訪指出，三嫌用梯子爬進二樓，趁她一人在家時洗劫，疑早被鎖定，還威脅若敢報警，將殺害她與孩子，過程驚悚。

根據紐約市警消息，111分局於28日凌晨收到報案，報案的華裔女性指凌晨2時許遭歹徒闖入搶劫；受害人稱，三名穿黑衣、戴面罩的男子從二樓窗戶進入，其中一嫌用槍托打傷她的右臉，要求交出現金與財物，共被搶走15萬元現金與15萬元珠寶及其他品項。

受害女屋主回憶，事發時她被大女兒的尖叫聲吵醒，趕去查看，發現三名戴黑面罩陌生男子持槍脅迫，其中一人用手摀住女兒的嘴，另一人推她到牆邊，隨後又帶來她的另兩個女兒，將四人困在床上，持槍要脅她交出財物，並問「錢和珠寶在哪裡」。

皇后區貝賽一棟華人屋主28日遭入室盜竊，劫走逾30萬元的財物。(記者牟蘭／攝影)
皇后區貝賽一棟華人屋主28日遭入室盜竊，劫走逾30萬元的財物。(記者牟蘭／攝影)

由於事發突然，女屋主因驚嚇保持短暫沉默，一名嫌犯用槍托毆打她的側臉，並用上膛槍恐嚇她「不要做愚蠢的事」，並搶走她右手的兩個手鐲；女屋主說，她當下只希望孩子不受傷，反覆告誡女兒保持冷靜，等歹徒洗劫財物後，一切會都會沒事，「只要我的孩子安全」。

女屋主說，三嫌在屋內逗留30分鐘，搶走了現金、珠寶、名牌包與衣服，手法專業，甚至「預知」部分財物的位置，讓她生疑；她指，歹徒得手後還警告她若敢報警，會回來殺死她與孩子，接著從家中的正門離開，被門鈴監控視頻拍下。

三嫌得手後，從受害女屋主家的正門離開。(記者牟蘭／翻攝)
三嫌得手後，從受害女屋主家的正門離開。(記者牟蘭／翻攝)

歹徒離開後，受害女屋主指，她立即報警求助，向警察轉述案情，「如果我不報案，他們一定還會回來」；她說，通過監控錄像，三名歹徒中兩名是俄國人，一名為西語裔，用自帶的梯子，從二樓未關的窗戶爬進屋內，還選在只有她一個大人在家時作案，懷疑早被鎖定，感到後怕。

警方消息指，111分局收到報案後，派遣大批警員與一輛直升機在周邊搜尋，在現場發現歹徒遺留梯子與數個墨鏡，至截稿前，尚未逮到嫌犯。

皇后區貝賽一棟華人屋主28日被他人入室盜竊，女屋主的側臉被歹徒用槍托打傷。(記者...
皇后區貝賽一棟華人屋主28日被他人入室盜竊，女屋主的側臉被歹徒用槍托打傷。(記者牟蘭／攝影)

紐約州今年發生多起針對亞裔社區竊案與搶案，犯罪團夥作案手法相似，一嫌通常先尾隨亞裔店主多日，了解對方的行蹤後，選在家中沒人或只有女性或未成年人時作案，部分案件中，歹徒會故意破壞受害者的私家車，為同夥盜竊預留時間。

亞裔 華裔 警察

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