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民調：霍楚領先李修頓6% 亞當斯治安成績拖累民主黨

記者張心／紐約即時報導
現任州長霍楚以48%比42%小幅領先共和黨挑戰者李修頓6%。(美聯社)
現任州長霍楚以48%比42%小幅領先共和黨挑戰者李修頓6%。(美聯社)

研究機構Slingshot Strategies28日披露最新民調顯示，現任州長霍楚(Kathy Hochul)目前以48%比42%，小幅領先共和黨挑戰者李修頓(Lee Zeldin)6%。

Slingshot Strategies此番調研基於25日和26日對全州1000名選民的信息問卷，其中犯罪(Crime)、通貨膨脹(Inflation)、槍枝暴力(Gun Violence)、稅收(Taxes)、以及工作和經濟(Jobs and Economy)，分別以24%、14%、10%、8%、7%的關注度位列「選民最關心話題」前五。

民調顯示，李修頓在公共安全方面的得分遠遠超過霍楚，後者則在墮胎問題上收穫更多支持。二人在也選民群體上存在明顯的性別、階級、年齡差異，女性和男性分別支持霍楚和李修頓，且霍楚更受低收入群體歡迎，李修頓則獲得富人群體支持。

Slingshot Strategies指出，現任紐約市長亞當斯(Eric Adams)在治安問題上獲得超低信任度，選民認為他「能夠管好治安」的比率為25%，「不相信他能管好治安」的比率為33%，差距達8%；Slingshot Strategies認為「亞當斯目前的從政成績，可能為民主黨此次選舉拖後腿」。

而在紐約州所有的政客中，最受歡迎的為國會參議員舒默(Chuck Schumer)，其次為李修頓，州檢察長詹樂霞(Letitia James)則排名第三；霍楚和總統拜登所獲得的支持率(Favorable Rate)和討厭率(Unfavorable Rate)基本持平，亞當斯和前州長葛謨(Andrew Cuomo)則不太受選民喜愛。

對於即將到來的選舉，56%的選民「不抱希望」，他們認為「紐約州走在錯誤的道路上」；而選擇「紐約州走在正確道路上」的民眾大約有33%。

舒默成紐約州最受歡迎的政治人物。（Slingshot Strategies提供）
舒默成紐約州最受歡迎的政治人物。（Slingshot Strategies提供）
紐約市長亞當斯在民眾治安信任度上成績為負數。（Slingshot Strateg...
紐約市長亞當斯在民眾治安信任度上成績為負數。（Slingshot Strategies提供）
現任州長霍楚領先共和黨挑戰者李修頓6%。（Slingshot Strategie...
現任州長霍楚領先共和黨挑戰者李修頓6%。（Slingshot Strategies提供）

霍楚 亞當斯 紐約州

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