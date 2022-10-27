我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

距離投票日還有12天 全國各地已有百餘件選舉訴訟

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

紐約市警稱政治集會、投票站或成極端組織攻擊目標

記者張晨／紐約即時報導
普選提前投票鄰近，市警情報部門稱政治集會、投票點或成極端組織攻擊目標。(記者張晨/攝影)
普選提前投票鄰近，市警情報部門稱政治集會、投票點或成極端組織攻擊目標。(記者張晨/攝影)

隨著普選提前投票的鄰近，紐約市警在27日的一份內部報告中稱，「當前國內複雜的環境威脅」，一些政治集會、投票點或成極端組織攻擊目標；執勤警員需在提前投票開始時格外警惕。

該報告指出，「出於種族和民族動機的暴力極端分子和反政府、反當局的暴力極端分子將繼續把襲擊政治集會、投票地點、投票工作人員和參選者作為首要目標。隨著美國中期選舉的開始，有必要提高警惕。」

報告認為，紐約或紐約的政治領導人目前尚未受到具體的威脅，但鑑於最近發生的案件——如7月21日共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)上州羅徹斯特(Rochester)競選造勢中遭一名陌生男子攻擊；以及極端組織鼓勵對政府官員、法官和政客進行網暴言論，都表明「謹慎執法非常必要。」

「從9月中旬到10月初，極右翼、極端民族主義和匿名者Q(QAnon)極端主義論壇的用戶呼籲追隨者們成為『投票挑戰者』(poll challengers)，如果認為自己在投票中目睹了『欺詐』和『作弊』，鼓勵使用暴力、恐嚇手段和破壞投票機和投票站。」市警情報部門(NYPD Intelligence Bureau)的報告稱。

報告指出，論壇上的一些用戶自稱是官方選舉監察員和選區代表，「這些人聲明他們可以進入投票站，並為所屬組織實施暴力提供支持。」

距離11月8日的投票日還有12天，預計將是現任州長霍楚(Kathy Hochul)和李修頓之間的一場激烈競爭，李修頓日前得到了前總統川普的背書，並將公共安全作為主要競選政見，呼籲廢除該州的新保釋法。

根據最新的支持率民調，霍楚僅領先李修頓六個百分點，這是自2006年以來紐約州長競選中從未出現過的情況。

投票 霍楚 紐約市

上一則

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

下一則

談紐約治安 霍楚脫口：我不懂你為何覺得這很重要

延伸閱讀

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
防颶風肆虐 紐約兩橋社區5.2億元防洪 2026完工

防颶風肆虐 紐約兩橋社區5.2億元防洪 2026完工
州長選前辯論 霍楚：為何治安重要 華人難認同

州長選前辯論 霍楚：為何治安重要 華人難認同
紐約客談／州長辯論 霍楚沒討到便宜

紐約客談／州長辯論 霍楚沒討到便宜
舊金山社區領袖集會 共商改善公共安全

舊金山社區領袖集會 共商改善公共安全

熱門新聞

安全忠涉嫌參與獵狐行動，非法充當外國政府代理人被逮捕。(本報檔案照)

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

2022-10-21 02:30
案發現場已由警戒條封鎖，屍體被白布蓋住，血跡蔓延頭部一地。(記者鄭怡嫣/攝影)

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

2022-10-26 14:03
受傷的華男大腿被捅後跑到街上求救，並坐在地上休息，留下血跡。(記者顏潔恩／攝影)

紐約8大道華男在家遭捅上街求救 滿地血跡

2022-10-22 14:35
一名157中學的女初中生放學時險遭他人綁架，校方發文提醒學生留意周邊治安。(取自谷歌地圖)

紐約皇后區女初中生白日險被綁 家長擔憂

2022-10-25 15:53
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00
20歲男子曼哈頓被列車門夾 而後遭拖拽、墜軌輾壓致死。(本報檔案照)

紐約20歲男子被列車門夾 拖拽、墜軌輾壓致死

2022-10-25 12:57

超人氣

更多 >
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點

美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點
馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑