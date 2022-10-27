紐約市警稱政治集會、投票站或成極端組織攻擊目標

普選提前投票鄰近，市警情報部門稱政治集會、投票點或成極端組織攻擊目標。(記者張晨/攝影)

隨著普選提前投票 的鄰近，紐約市 警在27日的一份內部報告中稱，「當前國內複雜的環境威脅」，一些政治集會、投票點或成極端組織攻擊目標；執勤警員需在提前投票開始時格外警惕。

該報告指出，「出於種族和民族動機的暴力極端分子和反政府、反當局的暴力極端分子將繼續把襲擊政治集會、投票地點、投票工作人員和參選者作為首要目標。隨著美國中期選舉的開始，有必要提高警惕。」

報告認為，紐約或紐約的政治領導人目前尚未受到具體的威脅，但鑑於最近發生的案件——如7月21日共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)上州羅徹斯特(Rochester)競選造勢中遭一名陌生男子攻擊；以及極端組織鼓勵對政府官員、法官和政客進行網暴言論，都表明「謹慎執法非常必要。」

「從9月中旬到10月初，極右翼、極端民族主義和匿名者Q(QAnon)極端主義論壇的用戶呼籲追隨者們成為『投票挑戰者』(poll challengers)，如果認為自己在投票中目睹了『欺詐』和『作弊』，鼓勵使用暴力、恐嚇手段和破壞投票機和投票站。」市警情報部門(NYPD Intelligence Bureau)的報告稱。

報告指出，論壇上的一些用戶自稱是官方選舉監察員和選區代表，「這些人聲明他們可以進入投票站，並為所屬組織實施暴力提供支持。」

距離11月8日的投票日還有12天，預計將是現任州長霍楚 (Kathy Hochul)和李修頓之間的一場激烈競爭，李修頓日前得到了前總統川普的背書，並將公共安全作為主要競選政見，呼籲廢除該州的新保釋法。

根據最新的支持率民調，霍楚僅領先李修頓六個百分點，這是自2006年以來紐約州長競選中從未出現過的情況。