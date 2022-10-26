勸架反被捅 紐約曼哈頓地鐵站再發持刀傷人案

圖為紐約曼哈頓下城市府公園地鐵站附近。(記者張晨/攝影)

紐約市地鐵攻擊案連日不斷，一名男子26日早在曼哈頓下城市府公園地鐵站 內時試圖勸開兩名打鬥的女子時，反被刀捅傷；參與打鬥者逃離現場，傷者送醫搶救，案件仍在進一步調查之中。

警方表示，案件發生在當日早6時左右， 受害者當時乘坐一列向南行駛的四號線列車，在列車駛近下城錢伯斯街(Chambers St.)的布魯克林大橋站(Brooklyn Bridge Station)時，他試圖將兩名正在打架的女性分開。

警方稱，目前尚不清楚二人發生爭執的原因，但這位路過的好心人勸架者卻遭她們持刀捅傷了頸部和手臂。

案發後受害者被送往醫院治療，但涉案的兩名女子都逃離了車站；當局表示，持刀嫌犯被描述為20歲左右，她最後一次被人看到時穿著綠色短褲，留著黑色短髮。

大都會 運輸署(MTA)表示，由於案件調查進度，造成4號和5號線列車晚點。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。