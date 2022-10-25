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紐約皇后區女初中生白日險被綁 家長擔憂

記者牟蘭／紐約即時報導
一名157中學的女初中生放學時險遭他人綁架，校方發文提醒學生留意周邊治安。(取自谷歌地圖)
一名157中學的女初中生放學時險遭他人綁架，校方發文提醒學生留意周邊治安。(取自谷歌地圖)

受到華裔青睞的皇后區雷哥公園(Rego Park)日前爆出綁架案，一名當地的女初中生日前放學回家時，險遭陌生男子的綁架，校方發信呼籲家長與師生留意周邊治安，提醒學生上下學結伴或要求家長同行；多名華裔家長對該案表示擔憂，指近期不敢再讓孩子單獨上下學。

紐約市警25日消息指，市警112分局於17日下午5時30分左右收到報案，一名女初中生指出，她放學回家時，險遭到他人的綁架；受害人說，她路過62路交黃石大道(Yellowstone Boulevard)的一輛藍色廂型車時，一名車上的男子強迫她上車，她拒絕後，立即向家中方向逃跑，並向路人呼救。

警方隨後告知這名女生就讀的157中學(JHS 157)，25日指，此案目前仍在調查中，至截稿前，尚未逮捕任何嫌犯，市教育局(DOE)未對此事置評。

157中學的校長蘇拉奇(Vincent Suraci)為此向全校學生與家長發信，提醒他們在冬令時來臨之際留意周邊治安，建議學生從學校返家中時結伴而行或由家長隨行，避免使用耳機，保持走大路，不隨意與陌生人交談，「如果你覺得不安全，立即離開那裡，若遇他人威脅，請高呼『別打擾我』」。

蘇拉奇在信中指，本周會對全校師生重申安全指南，提醒學生切忌接受陌生人的糖果、口香糖與玩具等；不少華人家長得知此消息後，感到擔憂，居住在附近的王女士指出，她的兒子今年上三年級，為培養孩子獨立，每天都讓他獨自乘公車上下學，得知此消息後，不敢讓孩子再獨行，「最近治安太亂」。

另一名華人家長指，雷哥公園過去因治安好，性價比高，受到華人的青睞，但近期治安日益變差，疫情期間，曾在附近的地鐵站內多次目睹他人搶劫與盜竊；他說，仇恨犯罪爆發後，他每天都會送孩子上下學，並減少他每周與友人外出的頻率，「白天也不安全」。

華人 華裔 教育局

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