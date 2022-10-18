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紐約打造小商業服務平台 申牌照、繳罰款一站搞定

記者和釗宇╱紐約即時報導

紐約市亞當斯(Eric Adams)18日簽署兩項促進小商業發展的法案，將設立一站式的小商業監管服務平台，方便小商業者申請各種許可和牌照。

設立一站式小商業監管服務平台的法案由市議員曼寧(Julie Menin)提出，這一願景在亞當斯此前公布的紐約市經濟恢復藍圖中就已提出；法案要求市小商業服務局(Department of Small Business Services)設立一站式小商業監管服務線上平台「NYC Business Portal」，小商業者可在平台上提交和查看自己各種許可和牌照申請的進度，也可以在平台上繳納罰款，目前小商業局已經啟動開發。

另一項法案則將把空置商業地產補充註冊聲明的提交截止日期從每年一次的6月30日，改為每半年一次的8月15日和2月15日，以此增加空置地產數據的時效性。

亞當斯表示，小商業者已經忍受了太長時間的官僚主義問題，「小商業帶動經濟復甦，我們希望能讓市民更方便地創業；這兩項法案的簽署將確保我們更好地為小商業者服務，幫助他們通過一站式平台創業及運營企業，並且更好地維護紐約市商業地產閒置的數據。」

亞當斯 紐約市

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