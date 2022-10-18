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紐約州長民調：霍楚、李修頓支持率差距縮小至11%

記者和釗宇╱紐約即時報導
錫耶納學院(Siena College)18日公布民調顯示，現任州長霍楚(Kathay Hochul，右)對共和黨挑戰者李修頓(Lee Zeldin，左)的領先幅度已經縮小至11%，該學院上月民調時霍楚領先17%。(美聯社)
錫耶納學院(Siena College)18日公布民調顯示，現任州長霍楚(Kathay Hochul，右)對共和黨挑戰者李修頓(Lee Zeldin，左)的領先幅度已經縮小至11%，該學院上月民調時霍楚領先17%。(美聯社)

距離紐約州長普選僅剩三周，錫耶納學院(Siena College)18日公布民調顯示，現任州長霍楚(Kathay Hochul)對共和黨挑戰者李修頓(Lee Zeldin)的領先幅度已經縮小至11%，該學院上月民調時霍楚領先17%；紐約市郊選民和男性選民對李修頓的支持與日俱增，但霍楚在紐約市領先幅度巨大，李修頓逆襲的可能性仍然不大。

根據該民調，霍楚的支持率為52%，李修頓為41%；此前也有多個民調顯示，二人支持率差距急劇縮小至個位數，錫耶納學院民調專家格林伯格(Steven Greenberg)表示，過去三周李修頓雖然縮小了差距，但霍楚仍然占有優勢；「不過，霍楚上月在紐約市北部市郊的支持率還比李修頓高5%，現在已經反轉為李修頓領先4%。」

該民調顯示，男性選民中有49%支持李修頓，高於支持霍楚的44%，這一支持率也較上月反轉，9月時霍楚在男性中的支持率還以48%對44%領先；同時，白人選民中，李修頓的支持率也反超霍楚1%，而在上次民調中還落後10%；不過，在非洲裔、西語裔和猶太裔選民中，霍楚仍占有很大優勢，但李修頓的支持率也上升了4%到6%。

此外，李修頓的知名度過去幾周也急劇增長，只有21%的選民表示對他不熟悉；相比之下，對他不熟悉的選民上月有36%，在6月初選時高達57%。

不過，雖然李修頓反超勢頭強勁，但目前的支持率仍不足以讓他幫助共和黨拿下州長大位；例如，李修頓在非洲裔選民的支持率從上月的12%下降到2%，而且選民對他的負面評價比正面評價多；更重要的是，霍楚在紐約市以70%對23%的巨大優勢領先；格林伯格表示，李修頓需要拿下紐約市30%的選票，才有可能獲勝。

霍楚 民調 紐約市

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