世界唐卡研究和保護基金會 在紐約成立

世界唐卡研究和保護基金會日前在紐約市哈佛俱樂部宣告成立。（主辦方提供）

世界唐卡研究和保護基金會日前在紐約市 哈佛俱樂部宣告成立，近百位來自中、美、德、英等國文化、藝術、教育、投資 、出版以及外交界人士到場祝賀。

基金會會長葉健英表示，希望基金會能夠搭設一個廣闊的交流平台，在全球發展壯大唐卡這項非物質文化遺產的傳承人群，讓雪域高原這顆藏傳佛教文化的璀璨明珠熠熠生輝，給世界帶來更多的安詳與寧靜。

葉健英說，唐卡有著「藏民族百科全書」的美譽，在美麗的雪域高原傳承已有一千多年；這種被西方評論家稱為東方油畫的藝術形式，講究在方寸之間繪出萬千景象，是藏族文化中一種獨具特色的繪畫藝術形式，題材內容涉及藏族的歷史、政治、文化和社會生活等諸多領域，在世界繪畫藝術殿堂中占有重要的位置。

「世代生活在中國雪域高原的藏族人民，面對惡劣的生存環境和相對匱乏的自然資源，表現出了頑強的生命力和對真、善、美的不懈追求。唐卡藝術就是他們認知並與這個多彩世界進行交流與對話的一種特殊的藝術形式。」葉健英說。

中國工藝美術大師、國家級非物質文化遺產代表性傳承人、中國非物質文化遺產協會副會長娘本攜三幅畫作在成立大會上展出；他表示，繪製唐卡的顏料十分特殊，包括金、銀、珍珠、貝殼、瑪瑙、孔雀石等天然礦物寶石和藏紅花、雄黃、珊瑚等天然植物，以及土、水、木、骨、草、花等，以純色為主的天然顏料使唐卡的藝術風格有著濃烈的裝飾意味。

娘本表示，唐卡藝術是中華民族的，也同屬於世界；保護、傳承和發揚光大這種藝術形式是他作為一個國家級唐卡藝術傳承人的責任和義務。他表示，基金會的成立將有助於唐卡藝術走向更加廣闊的世界。

與會者還包括哈佛大學 教授艾薩克(Ephraim Isaac)、「社會與外交評論」雜誌主編金斯(Gloria Starr Kins)、中國駐紐約總領館領事巴桑次仁、華盛頓特區國會山咨詢集團高級副總裁沃恩克(Christine M. Warnke)、哈佛財智集團創始人李艷春，那特藝術學院院長呂澎等。