時報廣場禁槍區或允商住攜槍 11月辦公聽會

時報廣場被畫為禁槍區。(美聯社)

紐約市警近日宣布,鑑於聯邦法院裁決,將進一步對持槍許可作出細部規定及擬變;包括時報廣場 禁槍區持槍許僅發放給該區商住,此次變更將於11月18日在市警總局舉行公聽會,若定案將取代此前的暫規,永久成法。

紐約北區聯邦法院首席法官蘇達比(Glenn Suddaby)6日發布臨時限制令,暫停部分紐約州 9月1日生效的新版「禁槍令」,包括在時報廣場(Times Square)、地鐵 等大眾運輸樞紐等被列為「敏感場所」的區域內攜帶武器;她裁定該禁令違反了第二修正案規定的持槍權。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)上訴,第二巡迴上訴法庭(US Second Circuit Court of Appeals)12日允許紐約州禁止在部分公共場所攜槍的法律繼續有效,等待該法庭三名法官組成的小組對是否中止禁槍新法作出正式裁決。

市警14日宣布,也將依據法院判決,對現行的持槍許可進行十餘項變更,包括取消適當及出於善意的持槍理由、時報廣場禁槍區或允許符合條件的商住持槍等。

修改還包括,將獲取步槍和霰彈槍許可證的最低年齡由18歲上升至21歲;增加持槍證新申請者和更新者所需文件的條件——包括四份推薦信、過去三年裡使用過的和現有的社交帳號的清單,並完成兩小時實彈培訓;廢除為教學目持槍的申請人的持照申請豁免等。

而對時報廣場禁槍區規定的擬改包括,居住在區域內的持槍者只能直接攜帶槍支前往或離開住所,以及該區域以外的地區,但該「行程動作」必須連續不斷,不可中途停留;商舖業者也須在槍證上標明店鋪位置、住戶也適用同樣規定,持槍時的「行程動作」也必須連續不斷,不可中途停留。

市警就此將於11月18日在總局舉行公聽,對上述擬變傾聽民意,民眾需在11月11日前註冊登記,致電(646)610-5400,或發送郵件至[email protected],每人有三分鐘發言時間。

民眾也可通過登錄rules.cityofnewyork.us提交意見,或寫信至NYPD Legal Bureau at One Police Plaza, Room 1406, New York, NY 10038 c/o Agency Attorney Lauren Danza向市警提交意見;相關評論須在11月18日前完成提交,建言獻策的紀錄均會在公聽後於網站上公布。