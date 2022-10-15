曼哈頓下東城地蘭西街地鐵站再爆捅人案 社區擔憂

下東城地蘭西街地鐵站再出捅人案，社區憂心治安。(記者張晨/攝影)

曼哈頓下東城地蘭西街/埃塞克斯街站(Delancey Street/Essex Street Station)及鄰近區域近日接連發生暴力案件，受害者遭人持刀捅傷；七分局表示， 在過去一周內轄區整體治安已經有了「顯著好轉」，更加派警力和捷運分局警員協作在重點街角、路口和地點站；但周邊商住戶對此則反應不一，他們表示，政府樓群治安已經大幅影響到了周圍區域，地蘭西街地鐵站 已經成為「治安黑點」，每次都儘量繞道出行。

警方表示，最近一次案件發生在15日凌晨1時30分左右，一名男子在地鐵站內遭人持刀捅傷，七分局到場後先後增援兩次，擴大範圍尋找嫌犯均無果；受害者被緊急救援小組送往醫院，所幸無性命之憂。

而就在10日晚，一名42歲的男性受害者站在同一地鐵站口的麥當勞前，一身分不明的男子在沒有受到挑釁的情況下，接近受害者，並向他胸部刺了一刀；隨後跑進地鐵站逃逸。

不管是從個人到商家，地蘭西街的治安一直都是民眾關切的焦點——附近一些新建住宅樓住滿了抽得可負擔房的華裔 租客， 不少華裔青年男女都把下東城的酒吧餐廳當作是周末消遣的不二之地。

「暴力案件或是有預謀的，但我出生在下東城，地蘭西街的治安可以說比我父母那一代還要差。」華裔林家駿說，其是政府樓群附近，暴力案件涉及的範圍越來越廣，涉案者的年齡也越來越小，「這還僅是持刀傷人，夏季的多起槍擊案件已經讓社區人心惶惶。」

但七分局表示，上述僅為個案，轄區在過去一周的犯罪率已經減少了45%，重罪攻擊更減少了75%；地蘭西街地鐵站地處下東城心臟，乘客背景錯綜複雜，不僅七分局，捷運第四分局和加派的警力均對該案發地及周邊進行嚴密的監控和巡邏，但夜晚是犯罪高發時段，民眾日常出行可不必過分擔憂。

警方呼籲民眾，若知曉案件相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。