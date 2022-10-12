紐約市捷運暴力犯罪致死案 達25年來最高

紐約市捷運系統暴力犯罪致死達25年來新高，反亞裔仇恨犯罪翻倍。(記者張晨/攝影)

紐約市捷運 系統犯罪近日頻發，而導致受害者死亡的案件也比以往更甚——根據市警數據，自2020年以來，全市地鐵 系統發生的致死案件數已飆升至25年來的最高水平；儘管客流量大幅下降，市府和大都會 運輸署也出台了各種應對措施，但依舊未能遏止惡性暴力犯罪的上升。

市警的捷運犯罪數據可最早追溯至1997年，自那以來地鐵謀殺案從未在一年中超過五起，直到2020年疫情爆發，使這一數字在23年來首次達到六起；2021年上升到八起，而今年截止目前已經發生了七起致死案件；疫情三年中共有21人在捷運系統中因被殺，比2008年至2019年的總和還要多。

約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授菲爾德(Maria Haberfeld)表示，過去人們只要避開某些街區，就會很安全；但如今紐約人可以在一天中的任何時間、任何地點乘坐地鐵，縱使光天化日之下，也不能保證安全。

據大都會運輸署(MTA)的報告顯示，與2020年相比，2021年地鐵內發生的襲擊案件增加了約28%；仇恨犯罪同比增長了82%，針對亞裔的仇恨犯罪增加了兩倍。

儘管紐約市長亞當斯(Eric Adams)在2021年頒布了更嚴格的地鐵安全計畫，並部署了更多警力，但與2021年同期相比，今年捷運系統重罪率仍高出了42%，受害者死亡人數也即將超越去年的最高紀錄。

約翰傑伊刑事司法學院法律及警務研究榮譽教授舒爾茨(Dorothy Schulz)分析，乘客人數的下降可能是地鐵發生如此多暴力案件的原因，「因為當你獨自一人，會有一種脆弱感，如果有人想要發起襲擊，他們能感覺得到；但當有更多守規矩的乘客、通勤族和遊客時，地鐵會更安全。」

儘管與2019年同期相比，今年目前的捷運總體犯罪率下降了5%，但考慮到客運量較低，乘客今年成為重罪受害者的可能性仍比2019年高53%。