紐約皇后區僑界慶雙十齊聚升旗 近千人參與

大紐約皇后區僑界8日上午在法拉盛第20小學舉行升旗典禮，慶祝雙十節，近千名僑胞到場。(記者牟蘭／攝影)

大紐約皇后區 僑界8日上午在法拉盛第20小學舉行升旗典禮，慶祝中華民國 111年雙十國慶，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章與紐約中華公所主席曾偉康等近千名僑胞出席；州參議員劉醇逸與史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)與州眾議員金兌錫等發言致詞，感謝台灣移民對當地的貢獻。

影音來源：記者牟蘭

疫情 趨緩，今年的的皇后區慶雙十國慶升旗典禮不再限制人數，也無須戴口罩，活動吸引近千人參加；活動由三太子開場，隨後由護旗儀隊進場，儀仗隊帶來表演，眾人合唱美國國歌與中華民國國歌後，美國星條旗與青天白日滿地紅旗緩緩升起。

活動由三太子開場，隨後由護旗儀隊進場，儀仗隊帶來表演。(記者牟蘭／攝影) 台灣三太子與民眾合影。(記者牟蘭／攝影)

回顧過去這一年，李光章說，台美關係持續精進，拜登總統多次重申對台灣的安全承諾，在聯合國大會中強調支持台海和平，反對任何改變片面現狀的行為，今年6月宣布的21世紀貿易倡議，為美台日後洽簽貿易協定準備；他感謝海外僑胞不懈努力，為美台關係做出諸多貢獻。

大紐約皇后區僑界8日上午在法拉盛第20小學舉行升旗典禮，慶祝雙十節，近千名僑胞到場；圖為李光章致詞。(記者牟蘭／攝影)

曾偉康表示，111年前孫中山拜訪紐約中華公所，得到海外同胞支持，在孫中山領導下，建立民族、民權與民生中華民國；他說，三年前孫中山銅像永久安置在哥倫布公園並設立「孫中山廣場」，中華公所也多次慶祝孫中山誕辰周年，以緬懷先輩，10日將在曼哈頓華埠舉辦雙十慶祝活動，呼籲民眾參與。

大紐約皇后區僑界8日上午在法拉盛第20小學舉行升旗典禮，慶祝雙十節，近千名僑胞到場。(記者牟蘭／攝影)

作為台灣人的後代，劉醇逸表示，台灣在疫情期間抗疫成果顯著，熬過艱難地時刻，向世界展示民主的形象，他用閩南語高呼「台灣加油」，感謝海外僑胞對社區的貢獻。

活動由三太子開場，隨後由護旗儀隊進場，儀仗隊帶來表演。(記者牟蘭／攝影)

雙十國慶籌備委員會主委林映君表示，大紐約皇后區僑界慶祝中華民國生日已超過30年，她第七次擔任委員會主委，感謝籌備委員會過去兩年內在疫情期間克服困難，成功持續舉辦慶典活動；她特別介紹新增儀仗隊表演，指這個平均年齡超過70歲的團隊，經三個月的準備，呈現精彩的表演。

林翰佑在三個月前申請進入西點軍校，當天從上州趕來參加慶祝雙十節的活動。(記者牟蘭／攝影)

來自台灣屏東19歲的林翰佑在三個月前，以近滿分的SAT成績以及優異的體能表現等，從40多名來自東南亞的學生中脫穎而出，成為西點軍校的一名新生；他當日從上州趕來參加升旗慶典，感受濃厚鄉情。

慶典活動還舉辦園遊會和歌唱表演等，民眾在現場品嚐奶茶、便當與滷肉飯等台灣美食。(記者牟蘭／攝影)

慶典活動還舉辦園遊會和歌唱表演等，民眾在現場品嚐奶茶、便當與滷肉飯等台灣美食，還展示中華書法、剪紙于燈籠等傳統藝術手作過程，讓僑胞在異鄉感受中華文化。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐與副主任林威廷等均參與當天的活動表示支持。