曼哈頓聯合廣場站男子灑不明噴霧 多名乘客咳嗽嘔吐

曼哈頓聯合廣場站男子灑不明噴霧，多名乘客受傷嘔吐。(讀者提供)

曼哈頓 14街聯合廣場站7日早發生一起噴霧攻擊案，在地鐵站 的一場打鬥中，一名70歲受害者被人噴灑噴霧，而這種被當局認為是「胡椒噴霧」的物質被釋放後，站台的多名乘客出現了嘔吐和劇烈咳嗽；這也引起了不小的恐慌，不知發生何故的民眾從地鐵站內四散奔逃，警方也不得不清空車站，但仍未逮捕任何人。

警方表示，案件發生在當日早10時15分左右，在R線列車駛入車站時，一名70歲的吊車司機被噴灑了防狼噴霧；當局表示，因為噴霧的強度太大，在場的其他人開始咳嗽和出現呼吸困難，甚至嘔吐。

最初，該噴霧被稱為「不明物質」，導致警方要求疏散車站；MTA官員說，這個容納了八條地鐵線的車站，是全市最繁忙的車站之一，並沒有可能完全清空乘客。

被噴胡椒噴霧的男子案發後被送往表維醫院(Bellevue Hospital)，沒有其他受傷報告；警方正在尋找嫌犯下落，據目擊者描述嫌犯身高5呎7吋，20至30多歲之間。

進出聯合廣場的列車服務也不得不因此而暫停，至發生一個多小時後才恢復正常，但大都會運輸署仍建議乘客做好延誤的準備——N、Q、R、W、L、4、5、6次列車在曼哈頓雙向都會受此影響，建議乘客改乘A、C、E、D、F、M、1、2、3號線列車或公車。

警方呼籲民眾，若知曉上述案件相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。