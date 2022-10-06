紐約市選區重畫地圖定案 第43選區仍是亞裔多數

經過多次修改，紐約市 選區重畫委員會(New York City Districting Commission)6日終於投票通過未來十年的市議會選區地圖，送交市議會審議；其中，南布碌崙 (布魯克林)部分地區與史泰登島 被畫在同一選區，布碌崙第43選區仍是亞裔多數。

紐約市議會選區按照每十年重畫一次，根據2020年人口普查，紐約市新增了63萬名居民，其中55%是亞裔；選區重畫委員會7月發布的首版地圖引起了一些爭議，隨後於8月舉行多場公聽會，共收到約9500份意見書，委員會根據反餽意見對地圖進行了修訂，但上月公布新地圖後未在委員會投票通過。

經過再度商議，委員會對地圖做出些微調整，最終以13票贊成、1票反對、1票棄權通過了新版地圖，呈交市議會審議；根據調整後的地圖，第50選區橫跨史泰登島和南布碌崙，包括Fort Hamilton、戴克高地(Dyker Heights)的一小部分；同時也對其他選區範圍做了微小調整，以符合各選區人口偏差不超過5%的規定。

根據選區畫分專家韓德利(Lisa Handley)的分析，新版地圖為少數族裔更大的投票影響力；作為紐約市增長最快的少數族裔，布碌崙第43選區將成為亞裔占多數的選區，與之前的地圖版本相比沒有變化；該選區包括東日落公園(Sunset Park)、班森賀大部分地區和戴克高地(Dyker Heights)部分地區，54%的選民是亞裔。

委員會主席沃爾科特(Dennis Walcott)表示，「總體來說，雖然受到疫情和社會經濟不利因素影響，選區重畫過程體現了紐約市民的多樣性、活力和公共參與，紐約市仍在不斷成長和變革。」

唯一投下反對票的是來自史泰登島的委員史奈爾(Schnall)，和上一次投票一樣，他依然反對將史泰登島的一部分畫入布碌崙(布魯克林)選區，但他也表示希望盡快進入下一步；「我很高興這份地圖草案將呈交市議會審議，這是我們需要的；我投下反對票，因為我一如既往認為史泰登島的選區不應與其他區混在一起。」

新版地圖呈交市議會後，市議會可以選擇同意或拒絕批准地圖；如果拒絕批准，地圖將送回委員會，在舉行公聽會後重畫，地圖定案的截止日期是12月7日。