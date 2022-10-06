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聯邦法官暫停紐約地鐵、時報廣場等敏感場所禁槍令

記者張心／紐約即時報導
聯邦法官暫停紐約地鐵等交通樞紐的「禁槍令」。（記者張心／攝影）
聯邦法官暫停紐約地鐵等交通樞紐的「禁槍令」。（記者張心／攝影）

紐約北區聯邦法院首席法官蘇達比(Glenn Suddaby)6日發布臨時限制令，暫停部分紐約州9月1日生效的新版「禁槍令」，包括在紐約市時報廣場(Times Square)、地鐵等大眾運輸樞紐等被列為「敏感場所」的區域內攜帶武器；她裁定該禁令違反了第二修正案規定的持槍權。

蘇達比的55頁裁決認為，紐約州立法機構7月1日表決通過、9月1日起生效的新版禁槍規定「過於嚴苛」，尤其是要求在紐約市地鐵等大眾運輸樞紐、博物館、劇院、體育場、甚至是時報廣場都需要禁槍，所以她的限制令暫時取消了以上場所的禁槍令，但保留了在投票站、教育場所、幼稚園、宗教場所、政府管理建築物、及公共集會中的禁槍規定。

蘇達比還取消了新法中，對申請槍枝許可證的嚴格限制，例如要求申請人參加面試、交出社群媒體帳號供政府審查等舉措。

這份臨時限制令三天內尚無法生效，給了紐約政府在更高法院對蘇達比裁決進行上訴的機會。目前州長霍楚(Kathy Hochul)和紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)尚未對此作出回應。

聯邦法官暫停紐約地鐵等交通樞紐的「禁槍令」。（記者顏嘉瑩／攝影）
聯邦法官暫停紐約地鐵等交通樞紐的「禁槍令」。（記者顏嘉瑩／攝影）

紐約州 地鐵 紐約市

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