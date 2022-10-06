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4男持槍搶曼哈頓下城高級地段停車場 多輛豪車被劫

記者張晨／紐約即時報導
四男持槍搶曼哈頓下城高端樓群停車場，多輛豪車被劫。(取自谷歌地圖)
四男持槍搶曼哈頓下城高端樓群停車場，多輛豪車被劫。(取自谷歌地圖)

曼哈頓下城6日凌晨發生一起搶劫案，一群劫匪持槍進入翠貝卡一間停車場，挾持泊車員，搶走四輛高端汽車沿西區高速公路向北逃逸；截至目前，警方仍在調取監控，未立即公布嫌犯體貌特徵。

警方表示，案件發生在凌晨4時左右，四人持槍，身著黑衣，進入了位於格林威治街(Greenwich St.)交默里街(Murray St.)的SP+地下停車場內。

警方稱，其中一人拿槍指著當時在值班的一名泊車員，威脅其「什麼都不要做」，其餘同夥則開始分頭尋找未上鎖的汽車，並尋找裡面的鑰匙。

經過快速尋找，四名竊賊駕駛兩輛奧迪(Audi)轎車、一輛寶馬(BMW)X5和一輛荒原路華(Range Rover，或譯路虎攬勝)逃離車庫；而後沿西區高速公路向北逃逸。

泊車員沒有因此案受傷，截至發稿警方正在該地區搜索，看是否能調閱搶劫發生時的監控錄像，嫌犯體貌尚未公布；該地處翠貝卡豪華住宅地段，且多以家庭為單位，鮮少單身租客；故停車場停放的車輛多為高層住宅樓屋主所有。

警方呼籲民眾，若知曉上述案件相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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