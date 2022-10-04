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紐約布碌崙校園外爆發槍擊案 無人中彈受傷

記者顏潔恩／紐約即時報導
布碌崙市下城紐約大學校舍外4日早晨發生槍擊案。(Citizen截圖)
布碌崙市下城紐約大學校舍外4日早晨發生槍擊案。(Citizen截圖)

布碌崙(布魯克林)市下城紐約大學校舍外4日早晨發生槍擊案，校方隨後發布緊急警告；消息指出無人從槍擊中受傷，但不久後有一人在地鐵站附近遭人用刀割傷臉頰，警方還在調查是否與槍擊案關聯。

警方表示，4日早晨10時40分左右，紐約大學(NYU)位於布碌崙市下城Metrotech校園外發生一起槍擊案，警員在現場搜到至少五個彈殼，槍案發生後8至10人沿著案發的Bridge街西向逃逸，目前不確定有多少人涉案；電工Jarrett Richardson表示，當時他在移動廁所裡，突然聽見外頭傳來吵罵聲，接著聽到槍聲，「砰砰砰！一聲接著一聲，你知道那種聲音並不是在放鞭炮，接著很多人在喊叫著。」

案發後，紐約大學保安團隊第一時間傳簡訊給學生，並在社群媒體上發布通知，呼籲在區域內的學生「跑、躲、戰鬥」(Run, Hide or Fight)，救援正在路上；該大學發言人稍後表示，目前未有證據指出槍擊案與大學有關，警方到場不久後便總結附近一帶已沒有威脅，學生和校園員工可以恢復正常活動。

警方在上午11時封鎖現場，當時也收到報警通知一名男子在附近的Jay Street-MetroTech地鐵站被人割傷臉部，他被送往附近醫院接受治療，傷勢並無大礙；警方目前還在調查兩起案件是否有關聯。

這並非市下城紐約大學校舍外首次發生槍擊案，2019年一名27歲男子曾被殃及，造成臀部中彈；2021年一名19歲的在校學生也在槍戰中遭子彈射穿手臂。

槍擊 紐約大學 地鐵站

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