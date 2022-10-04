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半導體大廠美光投資千億在紐約州建廠

記者和釗宇╱紐約即時報導
半導體大廠美光(Micron Technology)將投資1000億元，在紐約雪城市郊建晶片廠，一期工程預計2024年開工，2025年實現量產。美聯社
半導體大廠美光(Micron Technology)將投資1000億元，在紐約雪城市郊建晶片廠，一期工程預計2024年開工，2025年實現量產。美聯社

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)4日宣布，半導體大廠美光(Micron Technology)將投資1000億元，在雪城市郊建晶片廠，一期工程預計2024年開工，2025年實現量產；這是紐約州有史以來接受的最大一筆私營企業投資，也是美光史上數額最高的投資。

在拜登總統總投資2800億元的簽署「晶片法案」(CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act)前，美光就宣布公司計畫在2030年前投資至少400億元於國內生產晶片，確保美國國家安全及供應鏈彈性，同時利用這項法案提供的補貼和稅收抵免；紐約州在與德州等四個州的競爭中脫穎而出，將為美光在未來20年內提供55億元的稅收抵免，創下紐約州歷史新高。

美光執行長梅羅特拉(Sanjay Mehrotra)表示，此次紐約州的新項目將是該公司有史以來最大一筆投資，廠區占地面積1300畝；「該項不僅會讓加強科技領先地位、惠及半導體行業，同時也有助於發展經濟和國家安全，讓美國在未來數十年提高創新和競爭力；如果沒有晶片法案，就不會有這筆投資。」

根據規畫，該項目將分四期完成，預計耗時20年，總投資額1000億元；一期工程預計投資200億元，2024年開工，2025年實現量產；項目完全建成後，預計將創造近5萬個就業崗位，其中不僅包括平均年收入將超過10萬元的晶片廠崗位9000個，還將帶動周邊產業鏈和社區新超過4萬個就業崗位；項目完全建成後，廠區將建成全美面積最大的無塵作業區，面積約240萬平方呎。

舒默表示，紐約上州過去幾十年以來一直遭受製造業崗位流失，「該項目將成為一個巨大的轉折點，以我們多年未見的方式改變紐約上州的面貌；美國在半導體研發方面保持領先，但多年以來在製造環節落後，是時候扭轉局面了。」

霍楚表示，這筆投資將成為紐約州經濟前景大規模變革的開始，「紐約州是全美最親商和親工人的州，我承諾將以此重振經濟，鞏固紐約州作為全球製造中心的地位，並將紐約州推向下一次產業革命。」

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