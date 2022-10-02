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紐約白石鎮華人社區 深夜無差別槍擊4車 警緝1嫌

記者鄭怡嫣／紐約即時報導

影片來源：市警提供

華人聚居的皇后區白石鎮(Whitestone)，近日凌晨發生一起無差別射擊事件，一嫌駕車槍擊四輛路邊停車後逃跑，其中一發子彈擊中車輛後還飛入了一棟民宅，市警2日公布駕車視頻，呼籲知情民眾提供線索。

據管轄當地的109分局，在9月30日(周四)凌晨1時20分至1時40分之間，一名身分不明人士駕駛一輛黑色休旅車，向白石地區四輛無人在內停車開槍，作案過程中無人員傷亡，只有財物損失。

根據報告，第一起案件中，嫌犯用槍擊中了一輛停在15 Drive交149街2007款吉普牧馬人(Jeep Wrangler)，第二起案件，開槍擊中一輛2007年款雪佛蘭Express1500貨車，車停在154 街交21街。第三起案件，擊中一輛2020年款豐田Sienna的黃色出租車，車停在154街交22大道，第四起案件，擊中一輛2022款雪佛蘭索蘭德(Chevrolet Silverado)，車停在20路近147街前的一棟民宅前，其中一發子彈進入了這一民宅，三人在屋內睡覺，未有傷亡。

警方表示，截至2日，案件仍在調查之中，嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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