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紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

樹枝砸腿、差點被風捲走...值嗎？記者直播颶風引議

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

記者牟蘭／紐約即時報導
法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發火災，火勢迅速蔓延，發展成二級大火。(讀者提供)
法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發火災，火勢迅速蔓延，發展成二級大火。(讀者提供)

紐約法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發火災，火勢迅速蔓延，1日凌晨近1時，市消防局已控制火勢，一名消防員與急救員受輕傷，一樓的中藥店同仁堂、水果攤與二樓的理髮廳損失嚴重，受災的商戶一夜整夜都未合眼，眼看剛熬過疫情，生意好轉，卻突然遭遇無妄之災。

影音來源：記者牟蘭

大樓的房東莊太太1日表示，她9月30日晚上11時左右收到大樓著火的消息，立即趕往現場，忙到當天上午10時許，沒有合眼睡覺；她指，大樓損失嚴重，火勢從門口玻璃門蔓延到內部，大量的名貴藥材都被損壞。

二樓的理髮店店主陳女士指，眼看疫情趨緩，自家遭受無妄火災。(記者牟蘭／攝影)
二樓的理髮店店主陳女士指，眼看疫情趨緩，自家遭受無妄火災。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發二級大火。(記者牟蘭...
法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發二級大火。(記者牟蘭／攝影)

二樓精美理髮店老闆陳女士指，疫情重創生意，自家店被迫關閉三個月，重新開門後，鮮少有客人上門，與房東商量後，支付部分房租，共度難關；她說，眼看緬街的人流增加，自家生意逐漸有起色，突遇火災，造成約20萬元到30萬元損失。

中藥店同仁堂、水果攤與二樓的理髮廳損失嚴重。(記者牟蘭／攝影)
中藥店同仁堂、水果攤與二樓的理髮廳損失嚴重。(記者牟蘭／攝影)
水果攤的員工只搶救回一袋硬幣。(記者牟蘭／攝影)
水果攤的員工只搶救回一袋硬幣。(記者牟蘭／攝影)

在中藥店前擺水果攤的吳先生指，他的所有水果以及前一天的收入都被大火燒毀，員工1日在地上尋找殘留的錢幣，但所有紙幣都被燒毀，只能搶救一袋硬幣；他的員工說，水果攤的損失嚴重，所有的員工恐因此失業，對未來擔憂。

法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發火災，火勢迅速蔓延，...
法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發火災，火勢迅速蔓延，發展成二級大火。(讀者提供)

莊太太表示，她們等待市消防局出示更多證據，將聯繫律師交由保險公司要求索賠，陳女士與吳先生也各指，他們購買保險，尚不清楚索賠的金額；市議員黃敏儀辦公室對此表示關注，呼籲有需的商家可聯繫辦公室諮詢免費的法律援助事宜，電話為(718)888-8747或發郵件至[email protected]

法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發二級大火。(記者牟蘭...
法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發二級大火。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發二級大火。(記者牟蘭...
法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發二級大火。(記者牟蘭／攝影)
二樓的理髮店店主陳女士指，眼看疫情趨緩，自家遭受無妄火災。(記者牟蘭／攝影)
二樓的理髮店店主陳女士指，眼看疫情趨緩，自家遭受無妄火災。(記者牟蘭／攝影)

疫情 保險 房東

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