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獨／亞裔男清晨陳屍紐約華埠孫逸仙中學後小巷 多處刀傷

獨／亞裔男清晨陳屍紐約華埠孫逸仙中學後小巷 多處刀傷

記者張晨／紐約即時報導
一名亞裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，遺體被運上紐約市法醫辦公室的車輛。(記者張晨/攝影)
一名亞裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，遺體被運上紐約市法醫辦公室的車輛。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠29日凌晨發生一起命案，一名亞裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，身上多處刀傷，警方在調取監控錄像後懷疑或為自殺；屍體由市法醫辦公室代為保管，現向公眾徵詢線索。

影片來源：記者張晨

警方表示，今早7時30分接到報案稱，有一人在公園中或被捅或遭槍擊，倒地不醒；警方到達現場後，確認死者身中數刀，隨後救護車等後備警力到達現場，但仍在今早9時許在現場宣布該男死亡，直到上午10時才被紐約市首席法醫辦公室的車輛(New York City Chief Medical Examiner)載走。

一名亞裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯...
一名亞裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，屍體由市法醫辦公室代為保管。(記者張晨/攝影)

對於謀殺案，通常市警犯罪現場小組(Crime Scene Unit)都會在現場進行前期調查取證，但今日此案只有探員和華埠轄區五分局警員的身影；警方稱這看似為被捅多刀的謀殺，但調查方向上也不排除自殺，探員已調取了案發地監控影像，畫面顯示事發當時只有死者一人；具體案發情況仍在進一步調查。

一名亞裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯...
一名亞裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，遺體被運上紐約市法醫辦公室的車輛。(記者張晨/攝影)

消息人士稱，死者為亞裔，但是否為華裔仍待後續確認身分，目前死者屍體在法醫辦公室處留存，可能進行屍檢；該辦公室負責調查因暴力犯罪、意外事故、自殺而造成的所有人員死亡，所有身分不明和無人認領的遺體也歸其暫為保管。

案發地周邊華裔民眾多，案發時也是周邊商家陸續開門營業時段，鴻運來雜貨鋪的老闆表示，早上7時開門時就已見警燈閃爍；路過的民眾也紛紛駐足，在拉起的警戒線外拍照議論。

一名亞裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯...
一名亞裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內。(記者張晨/攝影)

直到上午11時，市消防局的兩輛消防車到達現場，因死亡案發生在公園管理辦公室樓外的兩輛公務車之間，所以消防員用水槍沖洗掉了部分血跡，之後人員才陸續撤離。

該公園周遭去年以及今年發生了多起槍擊以及致死捅人案，他們表示，警方只是在「新聞熱議期」時在案發地附近巡邏駐守，但多數時候仍無人看管，公園治安每況愈下。

民眾若對死者線索知情，或需要與法醫辦公室聯絡，可撥打(212)447-2030，警方也呼籲若知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序“CS-NYC”提供線索，消息來源保密。

警方封鎖現場進行調查。(記者張晨/攝影)
警方封鎖現場進行調查。(記者張晨/攝影)

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