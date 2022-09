韓裔男曼哈頓中城咖啡廳被罵「恐懼同性戀」又遭掌摑

韓裔男子曼哈頓中城咖啡廳被罵「恐懼同性戀」又遭掌摑。(市警提供)

曼哈頓中城韓國街附近日前發生一起攻擊案件,一韓裔男子在一家咖啡 店買咖啡時遭一非洲裔尾隨進店,隨後上前大罵其「恐懼同性戀」(homophobic)後,又使用不明物體掌摑了受害者臉部;現該男子被轄區市警及仇恨犯罪 小組(The NYPD's Hate Crime Task Force)通緝,並公布案發地監控,徵詢線索破案。

https://youtu.be/ZGv8lIo-01U

影音來源:市警提供

警方表示,案件發生在8月21日下午3時30分左右,在位於西31街交六大道上的Gregory’s Coffee,一名非裔男子尾隨22歲的亞裔受害者進入店內後咆哮道,「你以為你很厲害嗎?你恐懼同性戀。」(You think you tough. You homophobic.)

警方在27日晚公布店內監控顯示,嫌犯罵完又使用「不明物體」毆打受害者臉部,而當時也有店員正在櫃台內工作;受害者在攻擊發生後退縮至櫃台疑似求助,而嫌犯則逃離現場。

目前此案已交由市警仇恨犯罪小組調查,警方呼籲民眾,若看到與圖中體貌特徵相似者,可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477),也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/,或通過手機 發消息至274637(CRIMES),然後輸入TIP577,或在推特上@NYPDTips,還可通過止罪手機應用程序“CS-NYC”提供線索,消息來源保密。