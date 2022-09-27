我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／在華埠做心理諮詢 我見證華人代際傷痛

目標百貨、沃爾瑪的黑五購物節 提前起跑了

男子曼哈頓華埠中餐廳竊包 華女信用卡、千元現金盡失

記者張晨／紐約即時報導
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓華埠近日發生一起重竊案件，一非洲裔男子在華埠熱門中餐廳盜竊食客背包，其中放有千元現金、多張信用卡手機；警方27日公布案發地監控，徵詢線索破案。

警方表示，案件發生在21日中午12時40分，一名48歲的女受害者和其朋友正在茂比利街(Mulberry St.)73號的「快樂人」餐廳吃飯，她當時將自己的隨身背包放在椅子後面；當受害者意識到失竊時，嫌犯已經得手逃逸。

警方稱，包內有一部iPhone 12，幾張信用卡和大約1000元現金，案件沒有造成人員受傷。

根據市警公布的監控錄像顯示，該男子年約50多歲，灰白髮稍禿頂，最後一次被人看到時身穿淺藍色襯衫，藍色牛仔褲，黑色鞋子，戴黑色口罩和眼鏡，背著一個黑色書包。

「快樂人」負責人也對此案做出回應稱，當時店裡午市正忙，未注意到案發始末，給食客和餐廳都帶來了不好體驗；在遊客占主要人流量的當下會更加提高警覺，留意店內可疑人員。

警方呼籲民眾，若看到與圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

手機 華埠 信用卡

上一則

高中抽籤錄取傷害亞裔生 紐約州參議員劉醇逸籲取消

下一則

紐約外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀 嫌犯逾80次被捕紀錄

延伸閱讀

法拉盛商場 清晨遭盜電腦配件

法拉盛商場 清晨遭盜電腦配件
大學點眼鏡店打烊遇竊 損失3000元

大學點眼鏡店打烊遇竊 損失3000元
出警增援被揍 華埠警員受輕傷

出警增援被揍 華埠警員受輕傷
華埠街頭 非裔男開槍

華埠街頭 非裔男開槍
曼哈頓華埠街頭槍響 非裔男子拔槍射擊

曼哈頓華埠街頭槍響 非裔男子拔槍射擊

熱門新聞

紐約州檢察長詹樂霞。美聯社

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

2022-09-21 13:40
曼哈頓四處可見遊民，有家長為此想搬家或送孩子去看心理醫生。圖為華埠擺也街的遊民。(記者張心╱攝影)

遊民吸毒者日增 嚇到孩子 華人想搬離紐約市

2022-09-25 05:51
市府將為無證客建立難民營式的臨時帳篷，為無證客提供基本照護。（市府提供）

紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態

2022-09-23 04:56
紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症，五人死亡。（美聯社）

紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症 已5死

2022-09-23 14:38
曼哈頓韓國城強迫女遊民口交，非洲裔性侵前科累累。(市警提供)

曼哈頓韓國城強迫女遊民口交 非洲裔性侵前科累累

2022-09-20 13:55
紐約州23日宣布加裝電動車的充電樁，目前全州已有超過百個高速充電樁。(美聯社)

紐約安裝逾百充電樁 市府籲全民開電動車

2022-09-24 05:31

超人氣

更多 >
解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光
德州12歲女孩謀害父親 幕後內情令社區震驚

德州12歲女孩謀害父親 幕後內情令社區震驚
美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
亂象多…俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」

亂象多…俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」