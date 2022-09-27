男子曼哈頓華埠中餐廳竊包 華女信用卡、千元現金盡失
曼哈頓華埠近日發生一起重竊案件，一非洲裔男子在華埠熱門中餐廳盜竊食客背包，其中放有千元現金、多張信用卡和手機；警方27日公布案發地監控，徵詢線索破案。
警方表示，案件發生在21日中午12時40分，一名48歲的女受害者和其朋友正在茂比利街(Mulberry St.)73號的「快樂人」餐廳吃飯，她當時將自己的隨身背包放在椅子後面；當受害者意識到失竊時，嫌犯已經得手逃逸。
警方稱，包內有一部iPhone 12，幾張信用卡和大約1000元現金，案件沒有造成人員受傷。
根據市警公布的監控錄像顯示，該男子年約50多歲，灰白髮稍禿頂，最後一次被人看到時身穿淺藍色襯衫，藍色牛仔褲，黑色鞋子，戴黑色口罩和眼鏡，背著一個黑色書包。
「快樂人」負責人也對此案做出回應稱，當時店裡午市正忙，未注意到案發始末，給食客和餐廳都帶來了不好體驗；在遊客占主要人流量的當下會更加提高警覺，留意店內可疑人員。
警方呼籲民眾，若看到與圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。
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