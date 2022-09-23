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紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症 已5死

記者張心／紐約即時報導
紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症，五人死亡。（美聯社）
紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症，五人死亡。（美聯社）

市衛生局(DOH)23日表示，紐約市五名罹患退伍軍人症(Legionnaires' disease)的老人在曼哈頓養老院死亡，已有八人確診陽性。

根據市衛生局聲明，繼上周四名居住在曼哈頓晨邊高地(Morningside Heights)阿姆斯特丹養老院(Amsterdam Nursing Home)的老人死亡後，今日再有一名老人不幸離世。上周四人的死因都與該社區退伍軍人症爆發有關，目前第五名死亡案例的原因仍在調查中，但大概與退伍軍人症脫不了關係。

此外，市衛生局還通報，阿姆斯特丹養老院目前已有八人被證實罹患退伍軍人症陽性。「我們還沒有找到軍團菌的來源。」阿姆斯特丹養老院發言人Jeff Jacomowitz表示，該機構正與市衛生局合作，查找菌源遏制傳播。

市衛生局表示，退伍軍人症是一種由軍團菌引起的肺炎，雖與供水品質有關，但不會因喝下含有軍團菌的水而染病，通常是患者以呼吸道吸入霧化的受污染水而引起的吸入性肺炎。

「儘管大多數人接觸軍團菌後不會生病，但該病確實可以導致嚴重病症，對患有慢性病的高危人群而言，可以致命。」市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，特別呼籲家中有呼吸道症狀或50歲以上長者的民眾，要注意優化供水管線。

退伍軍人症的死亡率高達12%，目前可用抗生素治療。其患者症狀包含咳嗽、呼吸急促、發燒、肌肉痠痛、頭痛等，因同新冠肺炎非常相似，所以在新冠疫情期間很難分辨，因此衛生局呼籲家中檢測含有軍團菌的民眾，若出現這些症狀，務必盡速就醫釐清。

今年5月，曼哈頓布朗士區曾爆發退伍軍人症，當時出現一例死亡病例；本月初，新澤西州也通報一名死亡患者，讓退伍軍人症「陰霾」再度席捲三州地區。

養老院 曼哈頓 新澤西州

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