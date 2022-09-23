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曼哈頓華埠街頭槍響 非裔男子拔槍射擊

記者張晨／紐約即時報導
曼哈頓華埠街頭槍擊，非洲裔男子拔槍射擊。(市警提供)
曼哈頓華埠街頭槍擊，非洲裔男子拔槍射擊。(市警提供)

曼哈頓華埠22日發生一起白日槍案，一名非洲裔男子當街拔槍射擊，雙方均逃離現場；因未找到受害者，市警將該起案件定性為威脅他人安全(reckless endangerment)，並在23日公布案發地監控，徵詢嫌犯線索。

警方表示，案發當日下午大約3時55分，一身分不明男子走至聖詹姆士坊(Saint James Place)前15號，掏出一把槍，向一未知目標開槍。

案發後，有目擊者看到該男子逃往珍珠街(Pearl St.)388號，因槍擊目標也未留在現場，所以警方暫未接到造成人員傷亡或財產損失的報告，案發地距離市警總局僅一街之隔。

在市警公布的案發地監控錄像截圖中，該嫌犯最後一次被人看到時身穿黑色帽衫、下身紅色運動褲、腳踩黑白相間運動鞋，戴口罩

警方呼籲民眾，若看到與圖片中體貌特徵相似者，請立即撥打911報警，或登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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