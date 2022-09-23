「你被通緝了」紐約華男涉偽裝警察騙逾萬元

王星涉嫌詐欺一名賓州女性，即將面臨庭審。(本報檔案照)

報住在紐約市的49歲男子王星(Xing Wang，姓名皆音譯)，去年5月與同夥涉偽裝成賓州 當地的警員，欺詐一名女性居民，聲稱對方有犯罪紀錄，要求受害人支付逾1萬元的比特幣與禮卡，他在紐約被捕後，日前引渡到當地受審，以詐欺 盜竊與偽裝公務員等罪起訴，即將進入庭審程序。

法院信息顯示，王星20日在賓州Summit鎮的地區法院接受審前聽證，法官麥高恩(Brian McGowan)宣布他面臨包括共謀參與非法活動(Dealing in Proceeds of Unlawful Activities)與共謀詐欺盜竊等重罪與一項偽裝公務員輕罪起訴，他已交付2萬5000元的保釋金候審，尚未宣布下次上庭時間。

根據起訴書，王星與50歲的李榮驕(Rongjiao Li)於去年5月21日，用虛假的號碼致電伊利郡(Erie County)一名女性居民，指她參與不法活動，正被通緝；受害人最初判定遭遇詐騙，立即掛斷電話，但被告通過軟件修改電話號碼，偽裝成伊利郡警局電話號碼再度致電這名女性，取得對方的信任。

受害女性隨後按騙徒的指令寄送價值逾1萬元的比特幣與山姆會員商店(Sam's club)的禮卡，以清除她的「犯罪紀錄」，但隨後前往警局確認時，發現自己被騙，報警求助；因王星與李榮驕在新州 使用受害者寄送的禮卡，在新州警方的協助下，監控錄像中確認王星的駕駛的私家車，隨後鎖定兩嫌的身分。

王星於今年年初駕車外出時被警方攔停逮捕，移送回伊利郡受審，本月6日過堂，關押至20日，他在辯護律師的陪同下，同意進入庭審程序，已交付保釋金獲釋；李榮驕仍然在逃，若被捕，她將面臨與王星相同罪名被當局提告。