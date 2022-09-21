川普及三子女遭詹樂霞起訴 恐被逐出紐約州

紐約州檢察長詹樂霞。美聯社

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)21日在紐約南區聯邦法院提起訴訟，指控前總統川普 (Donald Trump)及其三個成年子女和旗下產業涉嫌金融欺詐，包括誇大其產業估值數十億元以騙取銀行貸款 ；詹樂霞要求法庭禁止川普家族在紐約州擔任企業高管，並將不當所得充公，意味著川普家族恐難在紐約州繼續從商；但此次訴訟不涉及刑事指控，詹樂霞已將調查證據移交曼哈頓聯邦檢察官做進一步調查。

在這份長達220頁的起訴書將川普、小川普(Donald Trump Jr)、伊凡卡(Ivanka Trump)、艾瑞克(Eric Trump)和川普集團列為被告，詹樂霞表示川普的年度財務報告完全是造假，其公司對川普所持資產和債務的估值被嚴重誇大，他旗下包括佛州海湖莊園、曼哈頓川普大廈在內的所有房產價值都被嚴重高估；起訴書表示，川普11年的財務報告中，共發現超過200處虛假及有誤導性的資產估值。

詹樂霞表示，川普一直以來都在利用他的高淨值打造億萬富翁的公共形象，他高估資產價值有其財務上的企圖，因為這樣可以讓他旗下的川普集團(Trump Organization)以更優厚的條件拿到貸款和保險，包括享受更低利率和保費；她說，目前已找到川普集團2億5000萬元不當收入的證據，請求法庭讓川普集團賠付這筆錢。

詹樂霞說，「川普和川普集團使用的欺詐手段獲取財務利益令人震驚，聲稱擁有其實不屬於自己的財富並不是『交易的藝術』，而是偷竊的藝術。」

詹樂霞還要求法庭指派一名獨立監督員，監督川普集團的財務，同時要求禁止川普家族四人擔任其下公司的領導層，同時未來五年內禁止川普家族在紐約州購置地產；若詹樂霞勝訴，意味著川普家族將被逐出紐約州。

不過，此次訴訟不包含刑事指控，但詹樂霞表示，她已經將川普家族涉嫌刑事犯罪的證據移交曼哈頓聯邦檢察官和國稅局，做進一步調查。

川普集團則在一份聲明中回應稱，詹樂霞的指控完全處於政治動機，「是將自己的政治野心置於紐約人的安全之上」，認為此舉是「令人憎惡的濫權、浪費寶貴資源和數千萬納稅人錢財」；川普的律師哈巴(Alina Habba)也表示起訴屬於濫權，「我們將保護客戶不受州檢察長每一個毫無道理的指控侵害。」