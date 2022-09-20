紐約私企強制接種令11月1日解除 公務員強制令繼續

紐約市長亞當斯接種補強針。(取自紐約市長推特)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)20日宣布，私企新冠疫苗 強制接種令將於11月1日結束，但公務員強制接種令仍然有效；亞當斯同日接種了針對Omicron變種病毒的疫苗，並呼籲企業繼續鼓勵員工積極接種。

紐約市前市長白思豪(Bill de Blasio)去年12月底啟動私企強制接種令，當時Omicron變種病毒帶來的新一波疫情肆虐，也讓紐約市成為目前全美唯一對私企實施疫苗強制接種令的主要城市；不過目前疫情降溫，紐約市旅遊業正在恢復，拜登總統日前宣布疫情結束，州長霍楚(Kathy Hochul)也取消了公共交通的口罩強制令。

亞當斯自上任以來就不斷解除各種防疫限制，他20日表示紐約市將解除私企強制接種令，11月1日起生效；亞當斯還宣布，紐約市參加運動比賽和高風險課外活動的學生，也不再需要接種疫苗，立即生效；他表示，全市成年市民的疫苗接種率已經達到89%，解除強制接種令是為了給學校、家長和企業提供更大的靈活度。

但他也表示，取消強制接種令並不意味著市府不鼓勵民眾打疫苗和補強針；「疫苗的普及成功非常重要，現在是時候讓紐約市進入下一級別的防護，這將把選擇權交到市民和市民手上；我們也將繼續請求企業鼓勵員工接種疫苗和補強針，這是必要的。」

而且，公務員強制接種令仍然持續，他也在20日在記者會現場接種補強針；亞當斯表示，「我們已接種的30多萬公務員在疫情期間保證了市政部門的開放和運轉，公務員強制接種令至關重要，將繼續保持；我們已接種疫苗的公務員在紐約市最需要他們的時刻站出來，現在我們認為公務員應當繼續傳遞正確信息，做出表率，很有必要。」

紐約市公務員強制接種令之前已經導致超過1700名公務員被解聘，亞當斯表示，現在無法確定何時能取消公務員強制接種令。

根據州府數據，紐約州的新冠死亡人數和住院率過去數月以來保持穩定下降趨勢，但日新增死亡人數仍在兩位數；不過，近幾周來，新冠檢測陽性率有所回升，已經接近7%；一些公衛專家擔心新的變種病毒會導致疫情冬天會捲土重來，亞當斯也承認這種可能性，「但我們也不知道未來會發生什麼。」