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人手短缺 警消出勤速度變慢 紐約市主要犯罪率增

記者和釗宇／紐約即時報導
市長報告指，因人手不足，紐約市警、消防隊、救護車出勤速度變慢。(記者張晨／攝影)
市長報告指，因人手不足，紐約市警、消防隊、救護車出勤速度變慢。(記者張晨／攝影)

根據市府近日公布的2022財年「市長管理報告」(Mayor's Management Report)，紐約市的各主要犯罪類別的案件數創歷史新高，但同時受制於人手短缺，市警和消防隊、救護車的出勤速度逐年變慢。

根據報告，全市主要重罪犯罪率增加26%，其中強暴案增加最多為63%，搶劫、重攻擊、重竊案件分別增加了24%、17%、38%；唯一下降的是謀殺案，減少5%。

然而，在截至6月30日的上一財年，市警總局的平均出警時間從前一年的11分40秒增至12分44秒，慢9.1%；相比之下，在新冠疫情之前的2019年，市警總局的平局反應時間為9分55秒。

其中，市警針對所有主要犯罪類別的反應時間為8分26秒，比前一財年的7分52秒變慢；在2019財年，這一時間為僅為6分38秒，與最新數字相差近20％。

上一財年有半數時間處於白思豪(Bill de Blasio)任內，共和黨籍市議員阿里奧拉(Joann Ariola)表示，是白思豪激進的政策讓警察不受尊重，因而大量警察提前退休，導致市警局人手不足；「我們需要修正這些錯誤，因為沒有公共安全，就什麼都沒有，人們生活在危險之中。」

同時，市消防局的救護車和消防車反應「危及生命的醫療緊急狀況」的時間，2022財年也比前一財年增長46秒，至9分30秒，增幅為8.7%；這一數字與2020財年相同，當時應急人員因為疫情爆發焦頭爛額，但明顯高於2019財年的8分28秒，相差約10%；而且，2019財年接到的緊急狀況電話有56萬7757通，比2022財年的56萬4412通還多。

紐約市應急人員工會Local 2507主席巴茲雷(Oren Barzilay)表示，市消防局目前缺少數百名應急人員，市府應該投入更多資源；「在應急救護上，每分每秒都很重要，如果救護車不能及時趕到，傷者就可能失血過多而死；如果救護人員數量減少，傷者的等待時間將增加，他們就有可能搶救不及。」

市長報告指，因人手不足，紐約市警、消防隊、救護車出勤速度變慢。(記者胡聲橋／攝影...
市長報告指，因人手不足，紐約市警、消防隊、救護車出勤速度變慢。(記者胡聲橋／攝影)

警察 白思豪 疫情

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