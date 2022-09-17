紐約大學2女學生10分鐘內連遭猥褻 全市強姦率上升10%

兩名紐約大學的女學生，十分鐘內在華盛頓廣場公園連遭猥褻。(記者張晨/攝影)

紐約大學曼哈頓 校區安保團隊在發送給全校師生的校園安全警報中報告表示，有兩名女學生本周在經過華盛頓廣場公園(Washington Square Park)時遭人猥褻，而兩起案件相距不到十分鐘，嫌犯看起來是遊民 ；與此同時，全市強姦、猥褻率上升10%。

校方表示，第一起案件發生在12日晚8時30分左右，一男子抓住了一名女學生的屁股，緊接著第二名女學生的大腿被抓住。

轄區市警六分局表示，案發後接到了學校的報案，稱嫌犯甚至在受害者掙扎時扯下了她的一條短褲；其中一名受害者表示，猥褻者看起來像是遊民。

截至本月11日，根據市警數據顯示，與去年同期相比，該轄區今年報告的強奸案數量增加了25%，從八起增加到十起，全市強奸、猥褻案件的也數量上升了10%，從1042起增加到1151起。

市警指出，在這1151起有關強奸的報案紀錄中，有629起(55%)涉及「熟人」；455起(39%)屬於「家庭內部」矛盾，67起(6%)是由「陌生人」實施的無端攻擊。

「人們對刑事司法系統沒有恐懼——尤其是在地區檢察官白艾榮眼裡的曼哈頓。」約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授賈卡隆(Joseph Giacalone)說。

華盛頓廣場公園的衰敗從疫情後尤其明顯，他表示，各種各樣的人都在公園裡停留——「罪犯、吸毒者，應有盡有；槍擊和謀殺下降了，但其他一切都破了紀錄。」

紐約大學表示，學校幾個月來一直在向警察報告校園周邊較差的治安情況；學校發言人貝克曼(John Beckman)表示，「幾個月來，學校和當地社區，甚至其他周邊院校，一直在向市府表達我們對該公園治安的擔憂。」