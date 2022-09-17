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紐約大學2女學生10分鐘內連遭猥褻 全市強姦率上升10%

記者張晨／紐約即時報導
兩名紐約大學的女學生，十分鐘內在華盛頓廣場公園連遭猥褻。(記者張晨/攝影)
兩名紐約大學的女學生，十分鐘內在華盛頓廣場公園連遭猥褻。(記者張晨/攝影)

紐約大學曼哈頓校區安保團隊在發送給全校師生的校園安全警報中報告表示，有兩名女學生本周在經過華盛頓廣場公園(Washington Square Park)時遭人猥褻，而兩起案件相距不到十分鐘，嫌犯看起來是遊民；與此同時，全市強姦、猥褻率上升10%。

校方表示，第一起案件發生在12日晚8時30分左右，一男子抓住了一名女學生的屁股，緊接著第二名女學生的大腿被抓住。

轄區市警六分局表示，案發後接到了學校的報案，稱嫌犯甚至在受害者掙扎時扯下了她的一條短褲；其中一名受害者表示，猥褻者看起來像是遊民。

截至本月11日，根據市警數據顯示，與去年同期相比，該轄區今年報告的強奸案數量增加了25%，從八起增加到十起，全市強奸、猥褻案件的也數量上升了10%，從1042起增加到1151起。

市警指出，在這1151起有關強奸的報案紀錄中，有629起(55%)涉及「熟人」；455起(39%)屬於「家庭內部」矛盾，67起(6%)是由「陌生人」實施的無端攻擊。

「人們對刑事司法系統沒有恐懼——尤其是在地區檢察官白艾榮眼裡的曼哈頓。」約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授賈卡隆(Joseph Giacalone)說。

華盛頓廣場公園的衰敗從疫情後尤其明顯，他表示，各種各樣的人都在公園裡停留——「罪犯、吸毒者，應有盡有；槍擊和謀殺下降了，但其他一切都破了紀錄。」

紐約大學表示，學校幾個月來一直在向警察報告校園周邊較差的治安情況；學校發言人貝克曼(John Beckman)表示，「幾個月來，學校和當地社區，甚至其他周邊院校，一直在向市府表達我們對該公園治安的擔憂。」

遊民 曼哈頓 紐約大學

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