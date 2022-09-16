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紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

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紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

記者張心／紐約即時報導
22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）
22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

曼哈頓地檢白艾榮(Alvin Bragg)16日宣布，22歲男子吳傑瑞(Jared Eng，姓名均為音譯)承認在2019年1月殺害了自己65歲的母親陳寶拉(Paula Chin)，以加速自己的財產繼承權；吳傑瑞遭檢方控二級謀殺罪(Murder in the Second Degree)，面臨最高22年至無期徒刑，將於10月18日判刑。

根據檢方調查，2019年2月4日，吳傑瑞報案稱母親陳寶拉失蹤，但實際上陳寶拉在全家位於曼哈頓雀兒喜(Chelsea)的公寓內，遭到吳傑瑞德的毆打和刀砍。

案件起因於吳傑瑞父親的財產問題，母親陳寶拉同吳傑瑞產生爭執，導致後來陳寶拉計畫停止對吳傑瑞的金錢資助，卻不料慘遭兒子殺害。根據警方取得的對話紀錄，吳傑瑞在與女友的通話紀錄中曾說「她過了好一陣子才死」；且吳傑瑞在受訪時還曾表示，「母親值1100萬元」。

吳傑瑞在謀殺母親後，對雀兒喜公寓進行了消毒，並在另外兩人的幫助下，將屍體搬運至新澤西州摩利斯鎮(Morristown)的家中。檢方表示，陳寶拉的屍體被發現塞在屋內的垃圾桶中，身上有多處刀傷，頭部有被鈍器撞擊的痕跡；調查人員也在現場發現了血跡、帶血的橡膠手套、及膠帶。

檢方表示，吳傑瑞在得手後，發送了一系列的短信，包括「已經完成了」、「我自由了」、「我擺脫了麻煩」。在謀殺案後的幾天內，他開始對母親的銀行帳戶密碼進行修改，並尋找辦理繼承權相關的律師服務，自己開始研究處理母親屍體的各種方法，包括在Google上搜索「DIY骨粉」(DIY bone meal)信息。

曼哈頓 新澤西州 白艾榮

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