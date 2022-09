紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。(取自陳寶拉臉書)

曼哈頓 地檢白艾榮 (Alvin Bragg)16日宣布,22歲男子吳傑瑞(Jared Eng,姓名均為音譯)承認在2019年1月殺害了自己65歲的母親陳寶拉(Paula Chin),以加速自己的財產繼承權;吳傑瑞遭檢方控二級謀殺罪(Murder in the Second Degree),面臨最高22年至無期徒刑,將於10月18日判刑。

根據檢方調查,2019年2月4日,吳傑瑞報案稱母親陳寶拉失蹤,但實際上陳寶拉在全家位於曼哈頓雀兒喜(Chelsea)的公寓內,遭到吳傑瑞德的毆打和刀砍。

案件起因於吳傑瑞父親的財產問題,母親陳寶拉同吳傑瑞產生爭執,導致後來陳寶拉計畫停止對吳傑瑞的金錢資助,卻不料慘遭兒子殺害。根據警方取得的對話紀錄,吳傑瑞在與女友的通話紀錄中曾說「她過了好一陣子才死」;且吳傑瑞在受訪時還曾表示,「母親值1100萬元」。

吳傑瑞在謀殺母親後,對雀兒喜公寓進行了消毒,並在另外兩人的幫助下,將屍體搬運至新澤西州 摩利斯鎮(Morristown)的家中。檢方表示,陳寶拉的屍體被發現塞在屋內的垃圾桶中,身上有多處刀傷,頭部有被鈍器撞擊的痕跡;調查人員也在現場發現了血跡、帶血的橡膠手套、及膠帶。

檢方表示,吳傑瑞在得手後,發送了一系列的短信,包括「已經完成了」、「我自由了」、「我擺脫了麻煩」。在謀殺案後的幾天內,他開始對母親的銀行帳戶密碼進行修改,並尋找辦理繼承權相關的律師服務,自己開始研究處理母親屍體的各種方法,包括在Google上搜索「DIY骨粉」(DIY bone meal)信息。