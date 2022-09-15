我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州長競選 李修頓批霍楚放任犯罪 所播畫面卻在加州

年收入6位數的「貴客」也上一元店消費 為什麼？

紐約州長競選 李修頓批霍楚放任犯罪 所播畫面卻在加州

記者和釗宇╱紐約即時報導
紐約州長共和黨候選人李修頓。(歐新社)
紐約州長共和黨候選人李修頓。(歐新社)

紐約州長競選日趨白熱化，共和黨候選人李修頓日前發布競選廣告，指責州長霍楚(Kathy Hochul)放任犯罪橫行，然而其廣告內引用的犯罪畫面發生時霍楚並未擔任州長，而且其中一則甚至發生在加州

李修頓14日發布一則30秒的競選廣告播放了13個犯罪畫面，畫外音說，「您正在看到的是霍楚治下紐約真實的犯罪畫面，而且在霍楚的治理下，犯罪問題正日趨惡化。」然而，其中有六則犯罪畫面實際上發生在去年葛謨擔任州長期間。

影片來源：YouTube Lee Zeldin for New York

還有一則是一名91歲老者被攻擊的畫面，但這次犯罪發生在兩年前的加州奧克蘭，畫面與奧克蘭ABC電視台2021年初播放的畫面一致；當時警方表示，嫌犯在奧克蘭華埠還攻擊了另外兩人，導致一名55歲婦女失去意識、一名60歲男性受傷。

不過，李修頓競選團隊辯護道，廣告中展示的大部分犯罪都發生在霍楚擔任副州長期間，「霍楚和她的盟友企圖奇跡般的地將她2015年上任副州長以來的所有腐敗、公共安全惡化、對自由的攻擊分割開來，但這一招在紐約民眾身上不管用。」不過，李修頓的競選團隊已經在廣告中刪除了發生在奧克蘭的犯罪畫面。

霍楚則表示，她還沒看過這則廣告，「我不會花時間看李修頓的廣告，我的時間都花在治理紐約上面。」

霍楚 奧克蘭 加州

上一則

東村政府樓污水發酵 房屋局局長下台 市府啟動全美招聘

延伸閱讀

紐西蘭「人體遺骸手提箱」案 女嫌在南韓被逮等候引渡

紐西蘭「人體遺骸手提箱」案 女嫌在南韓被逮等候引渡
加州人工流產網站上路 紐森：庇護所有婦女

加州人工流產網站上路 紐森：庇護所有婦女
加州州長紐森反對30號公投案 稱獨厚1公司

加州州長紐森反對30號公投案 稱獨厚1公司
北加奧克蘭9歲孩高速路遭槍擊：我中槍了，好痛

北加奧克蘭9歲孩高速路遭槍擊：我中槍了，好痛
MLB／洋基隊查普曼進傷兵名單 竟是因刺青引發感染

MLB／洋基隊查普曼進傷兵名單 竟是因刺青引發感染

熱門新聞

華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
假意示好陪玩，男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客。 (市警提供)

假意示好陪玩 男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客

2022-09-09 16:12
來自委內瑞拉的無證移民9月2日從德州艾爾帕索乘搭巴士，前來紐約尋求政治庇護。(路透)

紐約無證客優先許可工作？合法排期移民喊不公

2022-09-11 07:30
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06
紐約州州長霍楚。(路透社)

紐約小兒麻痺病毒蔓延 州長宣布進入緊急狀態

2022-09-10 07:07
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

2022-09-14 22:33

超人氣

更多 >
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
烏克蘭總統澤倫斯基驚傳車禍 發言人曝光「傷勢情況」

烏克蘭總統澤倫斯基驚傳車禍 發言人曝光「傷勢情況」
爭議不斷…張翰床戲磨蹭女主角雙腿間 網轟猥瑣噁心

爭議不斷…張翰床戲磨蹭女主角雙腿間 網轟猥瑣噁心
老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學
華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光