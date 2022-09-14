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華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

記者牟蘭／紐約即時報導
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

55歲女子陳芳(Chen Fang)，上月在法拉盛41路的住處被刺身亡，紐約市警14日公布嫌犯兩張清晰照片，呼籲知情者提供更多線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

市警109分局8月26日接獲報案，指在41路近大學點大道(College Point Blvd.)附近的一棟商住混合樓的五層公寓內發生命案；現場發現一名躺在血泊中的華裔女性，已沒有知覺，救援人員宣布當場死亡。

據了解受害人陳芳三年前從從湖北荊州市孤身來美打拚，為辦身分曾與紐約的一名廣東籍的男子結婚，曾因賣春被捕，目前沒有合法的移民身分，美國湖北同鄉會的會長張德超協助為她辦理後事。知情人士指，兇嫌疑似與陳芳有生意的紛爭，案發當晚死者在家中被刺多刀，頸部刀傷明顯。

警方表示，嫌犯曾兩次換裝，但被監控錄像拍到，警方已鎖定嫌犯，一直在蒐集證據，上周曾向死者的丈夫問話；警方14日公布該亞裔男子照片。

警方呼籲，民眾若看到相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

大學點 亞裔 法拉盛

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