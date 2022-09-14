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曼哈頓治安每況愈下 少年街頭無故遭人用磚塊擊頭

記者張晨／紐約即時報導
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓西村及雀兒喜社區近日頻傳治安問題，社區甚至自掏腰包雇用安保人員巡邏，但無故攻擊案件仍繼續發生。一名18歲的少年近日在街上遭人用磚塊砸頭，受害雙方並不認識，更無交談；案件造成受害者眼眶骨折。

警方表示，案件發生在12日上午11時30分左右，在受害者行至10大道交西20街處時，一非洲裔男子突然手持磚頭向其跑來；還未等反應，就被擊中了頭部。

影音來源：市警提供

案發後，受害者被送往勒諾克斯山醫院(Lenox Hill Healthplex)救治，攻擊造成其一隻眼睛眼眶骨骨折；警方稱，受害雙方此前並不相識，案發過程也無任何言語交流。

在警方14日公布的案發地監控錄像中，嫌犯先是從人行道上的樹床上隨機抄起了一塊磚頭，然後一邊環顧四周，一邊將磚頭從一隻手換到了另一隻手。

他最後一次被人看到時，穿著一件黑色長袖襯衫，黑褲子和白色運動鞋。

警方呼籲民眾，若看到與圖片或視頻中體貌特徵相似者，請立即撥打911報警，或登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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