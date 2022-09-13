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聯合國大會在即 曼哈頓交通亮紅燈 今起多條道路封閉

記者張晨／紐約即時報導
聯合國大會在即，曼哈頓今起多條道路封閉。(記者張晨/攝影)
聯合國大會在即，曼哈頓今起多條道路封閉。(記者張晨/攝影)

聯合國大會即將在紐約總部召開，而這個集結了世界首腦的會議每年都會給曼哈頓的交通帶來不少壓力——從13日(周二)到27日，曼哈頓的許多道路將在會議期間關閉，市警公布的具體街道地點如下。

‧白廳街(Whitehall St.)與42街之間的羅斯福高速公路(FDR Drive)

‧北至60街、南至34街、東至第一大道、西至第三大道中的所有地區

‧北至54街、南至48街、東至第一大道、西至麥迪遜大道(Madison Avenue)的所有地區

‧西50街與西59街之間的六大道

‧東55街與東63街之間的五大道

‧58街和60街之間的大軍廣場(Grand Army Plaza)

‧東路East Drive和五大道之間的大軍廣場

‧東42街與東58街之間的麥迪遜大道

‧東61街和東62街之間的公園大道(Park Avenue)

‧東57街和東42街之間的萊星頓大道(Lexington Avenue)

‧48街和49街之間的羅斯福高速輔道(FDR Drive Service Road)

‧一大道和羅斯福高速輔路的東48街，49街

‧三大道和公園大道之間的東47街

‧五大道和麥迪遜大道之間的東63街

‧五大道和公園大道之間的東62街

‧五大道和萊星頓大道之間的東61街

‧六大道和麥迪遜大道之間的56街

‧七大道和五大道之間的西59街

‧七大道和羅斯福高速之間的西、東57街

‧七大道和麥迪遜大道之間的52街、54街、55街

‧七大道和羅斯福高速之間50街、53街

‧七大道和一大道之間的第51街

‧七大道和羅斯福高速之間的34街、42街

百老匯和麥迪遜大道之間的西、東58街

曼哈頓 百老匯 聯合國

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