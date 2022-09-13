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曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

記者牟蘭、鄭怡嫣／紐約即時報導
法拉盛Peck大道因13日的暴雨淪為澤國。(視頻截圖)
法拉盛Peck大道因13日的暴雨淪為澤國。(視頻截圖)

去年颶風艾妲(Ida)曾致11名地下室住戶溺斃，其中包括至少五名華人，時隔一年，13日清晨的暴雨又讓皇后區的街道變成澤國，法拉盛重災區Peck大道附近19個地下室被淹，160街25Drive至22大道、Elder大道138街一帶也傳災情，當天上午大水雖已退去，但不清楚具體損失；華裔災民批評，經過一年，政府什麼防洪措施也沒有實施。

https://twitter.com/CMSandraUng/status/1569704417179635712

影音：市議員黃敏儀推特

居住在法拉盛Peck大道超過十年的張先生一家表示，當天早4時左右，他被暴雨聲吵醒，立即在窗邊查看，發現周邊的街道已成澤國，跑到樓下查看時，發現家中的地下室已完全淹水，批評政府未向當地居民提供協助。

影音：讀者提供

26年前在法拉盛153街置業的何治平指，13日的雨量不大，但時間持續較長，去年被暴雨毀壞嚴重的住宅，當晚再次被淹，整個地下室被灌滿積水，直到一樓他說，颶風一年之後，當地完全的基礎建設完全沒有改善，呼籲政府關注這個問題，解決水患問題。

影溫：黃女士提供

市議員黃敏儀與她辦公室的幕僚長柯立人水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民；她的辦公室指，路面的積水已在13日上午清楚，目前尚不清楚當地居民的具體損失情況，但已與市環保局以及各方聯繫，幫助法拉盛居民及時處理災情。

影音：記者鄭怡嫣

國會眾議員孟昭文在推特上表示，皇后區因當天凌晨的暴雨淪為災區，列舉艾姆赫斯特、森林小丘、中村與法拉盛的Peck大道的路面淪為澤國的照片；她指，這些照片與去年颶風的圖如出一轍，諷刺政府給皇后區災民一年後的洪澇與廁所馬桶水倒流等問題的「紀念品」。

孟昭文呼籲受災的民眾寄送照片與視頻到[email protected]的郵箱，或致電(718)358-6364，她將轉呈市長與州長辦公室，要求當局整修皇后區的下水道系統並提供其他協助。

皇后區中村因13日的暴雨淪為澤國。(取自孟昭文推特)
皇后區中村因13日的暴雨淪為澤國。(取自孟昭文推特)
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)
艾姆赫斯特因13日的暴雨淪為澤國。(取自孟昭文推特)
艾姆赫斯特因13日的暴雨淪為澤國。(取自孟昭文推特)
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)
森林小丘因13日的暴雨淪為澤國。(取自孟昭文推特)
森林小丘因13日的暴雨淪為澤國。(取自孟昭文推特)

法拉盛 暴雨 皇后區

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