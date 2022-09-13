曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

法拉盛Peck大道因13日的暴雨淪為澤國。(視頻截圖)

去年颶風艾妲(Ida)曾致11名地下室住戶溺斃，其中包括至少五名華人，時隔一年，13日清晨的暴雨 又讓皇后區 的街道變成澤國，法拉盛 重災區Peck大道附近19個地下室被淹，160街25Drive至22大道、Elder大道138街一帶也傳災情，當天上午大水雖已退去，但不清楚具體損失；華裔災民批評，經過一年，政府什麼防洪措施也沒有實施。

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影音：市議員黃敏儀推特

居住在法拉盛Peck大道超過十年的張先生一家表示，當天早4時左右，他被暴雨聲吵醒，立即在窗邊查看，發現周邊的街道已成澤國，跑到樓下查看時，發現家中的地下室已完全淹水，批評政府未向當地居民提供協助。

影音：讀者提供

26年前在法拉盛153街置業的何治平指，13日的雨量不大，但時間持續較長，去年被暴雨毀壞嚴重的住宅，當晚再次被淹，整個地下室被灌滿積水，直到一樓他說，颶風一年之後，當地完全的基礎建設完全沒有改善，呼籲政府關注這個問題，解決水患問題。

影溫：黃女士提供

市議員黃敏儀與她辦公室的幕僚長柯立人水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民；她的辦公室指，路面的積水已在13日上午清楚，目前尚不清楚當地居民的具體損失情況，但已與市環保局以及各方聯繫，幫助法拉盛居民及時處理災情。

影音：記者鄭怡嫣

國會眾議員孟昭文在推特上表示，皇后區因當天凌晨的暴雨淪為災區，列舉艾姆赫斯特、森林小丘、中村與法拉盛的Peck大道的路面淪為澤國的照片；她指，這些照片與去年颶風的圖如出一轍，諷刺政府給皇后區災民一年後的洪澇與廁所馬桶水倒流等問題的「紀念品」。