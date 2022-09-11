九一一事件21周年紀念 罹難者家屬、民眾寄託哀思

九一一周年紀念活動，民眾聚集曼哈頓下城紀念廣場旁追思。(歐新社)

九一一 恐襲事件21周年活動11日在曼哈頓「九一一紀念廣場」(911 Memorial)舉行，罹難者家屬帶著鮮花、配戴藍絲帶在現場悼念親人和朋友；參加悼念儀式的亞裔 民眾表達對恐怖主義的譴責，並表示九一一事件促成的航空業安檢改革，避免了更多悲劇的發生，挽救了人命。

11日天氣陰沉，細雨綿綿，紐約市警、市消防局於上午8時46分敲響鐘聲，奏響國歌；副總統賀錦麗(Kamala Harris)、紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯 (Eric Adams)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)等政要都參加了紀念活動。

影片來源：YouTube 11Alive

但和以往一樣，政要並不在現場發表講話，而是將哀思寄託給遇難民眾，台上的人逐一唱唸2983個逝者的名字，經由現場轉播，讓世人敬重且懷念每一個犧牲的生命。

雖然九一一紀念儀式僅允許遇難民眾家屬入內悼念，但仍有大批民眾聚集在紀念活動外圍，寄託哀思。

前來悼念的日裔民眾太辰(Taishin)說，自己是首次來觀看九一一紀念儀式，「當時我在日本，猶記得事件發生時帶給我的震撼，那麼多生命瞬間就消失了，恐怖主義無論任何時候都必須反對，平民是無辜的。」

華裔民眾王先生則表示，自己來美三年，每年都會到現場參加九一一紀念活動；在航空領域從業的他說，事件發生生的時候他正上小學，感受到災難帶來的慘烈後果，但進入航空業後才體會到九一一事件對航空業的巨大影響。