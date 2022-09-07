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紐約州解除地鐵、公車口罩令…快打Omicron補強針

紐約州解除地鐵、公車口罩令…快打Omicron補強針

記者和釗宇╱紐約即時報導
紐約州取消公共運輸等場合的口罩令。(美聯社)
紐約州取消公共運輸等場合的口罩令。(美聯社)

紐約州新冠疫情已趨平穩，州長霍楚(Kathy Hochul)7日宣布，即日起解除公共交通、遊民所等聚集性公共場所的強制口罩令，但仍鼓勵公眾戴口罩，醫療機構內仍強制戴口罩；同時，霍楚接種了專門針對Omicron變種病毒的補強針，距離上次接種已滿兩個月的12歲以上民眾，都可以預約接種。

根據州府數據，目前全州七天平均日新增病例大約在3400人左右，霍楚表示，數據自今年春季以來一直保持平穩，而且住院人數處在下降趨勢當中；她說，目前占主導地位的是Omicron變種病毒的BA.4、BA.5亞變種，聯邦疾病防治中心(CDC)已經批准了專門針對Omicron變種病毒的補強針，只要是年滿12歲、距離上次接種疫苗滿兩個月，就可以接種Omicron補強針。

鑒於疫情已經趨穩，霍楚宣布解除公共交通系統的強制口罩令，大都會運輸署(MTA)已開始更新地鐵和公車內的口罩廣告，告知乘客戴口罩是可選項，同時也應尊重他人的選擇；霍楚表示，「感謝大家28個月以來的支持，希望大家互相尊重，不要評論其他乘客的選擇。」

不過，醫療機構和養老院內仍須遵循強制口罩令；州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)表示，有基礎疾病的民眾和長者仍然有很大感染風險。

霍楚在記者會後接種了Omicron變種病毒專用補強針，她呼籲民眾盡快接種；她說，雖然接種疫苗無法確保不被感染，但可極大降低重症率和死亡率。

此外，8日公校就將開學，霍楚表示，州府將繼續關注疫情數據，確保學校安全；她說，州府已經準備了1500萬個快篩檢測盒，如果冬季疫情反彈，將可保證學校有足夠的檢測能力。

霍楚還呼籲民眾盡量回辦公室工作，「這很重要，哪怕先採用回辦公室和居家混合的方式也可以，這對小商業者很重要，他們在疫情中損失慘重；但是我們現在已經看到一些轉變，雖然目前紐約市周間地鐵客流量仍未恢復到疫情前，但周末客流量已經基本恢復，同時我們在美網、百老匯劇院等場合可以看到人群聚集，這個心理轉變很難，但我感到轉折正在發生。」

霍楚 口罩 疫情

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