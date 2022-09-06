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第10選區國會議員初選 牛毓琳認輸 放棄尋求勞工家庭黨提名戰普選

記者和釗宇╱紐約即時報導

紐約州第10選區國會議員初選終於落下帷幕，此前寄希望於不在籍選票的州眾議員牛毓琳6日晚承認敗選，並表示不會尋求勞工家庭黨(Working Family Party)的提名參加普選再戰初選獲勝的前川普彈劾案檢察官高德曼(Dan Goldman)。

牛毓琳在其推特公布的一則視頻中說，「我選國會議員是因為我愛社區，希望為社區發聲，這個多元化的社區不應該成為富豪的樂園，應該確保人們有尊嚴的生活。」

「初選之後很多人就說，如果高德曼沒有支出巨額經費，如果進步派能夠團結，很多如果；也有很多人想讓我代表勞工家庭黨去參加普選，我感到榮幸，我會永遠將社區放在首位」，她說，「也就是說，目前已經有足夠多的不在籍選票被計入，我們承認初選落敗，我也不會用勞工家庭黨提名參加普選；我們顯然沒有足夠多的資源同時應對所有選戰，而且我們現在必須保護我們的民主。」

根據選舉委員會的非官方統計得票數字，高德曼得票1萬6686張，得票率25.72%，牛毓琳得票1萬5380張，得票率23.71%，二人僅相差1306票，但該計票數字只包括初選日的選票、提前投票以及初選日前收到的不在籍選票。

根據Politico報導，勞工家庭黨此前曾就牛毓琳參加普選一事進行民調，但並未公布；而根據高德曼競選團隊的數據，在不在籍選票的計票中，高德曼得票率26%，牛毓琳為23.6%，高德曼領先1700票，這也讓高德曼的總得票率增加1%。

勞工家庭黨紐約部總監倪美卡(Sochie Nnaemeka)在一份聲明中表示，牛毓琳的決定是經過她與黨部慎重考慮後做出的，「當我們的草根參選人對決巨富階層時，我們一直對其中存在的結構性障礙保持清醒的認識；隨著普選臨近，我們將集合力量保衛民主，抵禦日漸囂張的共和黨極端主義者。」

高德曼則發表聲明稱，「我很激動將和選區內所有人合作，為紐約人做出成績；這場選戰中的所有參選人都提出了重要的議題，需要市議會、州議會和華府去解決，我也在初選中從他們身上學到很多東西；未來我期待和大家一起合作，為民主黨守住參眾兩院的目標而努力。」

勞工 提名 眾議員

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